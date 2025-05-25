Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео

Проезд по автодороге Жетыбай – Шетпе превратился в настоящее испытание для водителей. Об этом сообщают автолюбители в социальных сетях. По их словам, участок трассы окутан плотной пылевой завесой, из-за которой проезжая часть практически не видна. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе полиции, передаёт Lada.kz .

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Сегодня, 25 мая, в социальных сетях появились видеозаписи, снятые на участке автодороги Жетыбай – Шетпе. На кадрах видно, что трасса окутана плотным столбом пыли, из-за чего резко снижается видимость и затрудняется движение транспорта.

Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров. Но этот путь — настоящее испытание. Плотная пыль настолько ухудшает видимость, что не видно встречных машин. А если произойдёт ДТП? — делится своими опасениями один из автовладельцев.

В пресс-службе полиции региона подтвердили, что сложившаяся ситуация связана с проводимыми дорожными работами.

Сотрудники полиции вызвали на место представителей дорожной службы. Дорогу переодически заливают водой, чтобы пыль не поднималась столбом, — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее региональные власти обещали полностью завершить капитальный ремонт автодороги республиканского значения «Курык-Жетыбай» до конца 2025 года. Работы ведутся на участке длиной 64 километра, начавшиеся ещё в 2023 году. На данный момент отремонтировано 40-64 километра трассы, оставшийся участок (0-40 километров) планируется завершить к концу этого года. Подрядчиком проекта выступает ТОО «Ақ жол құрылыс».

Кроме того, в области продолжаются работы: