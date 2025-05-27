Питьевую воду отключили в ряде микрорайонов Актау: названы причины

В связи с устранением неисправностей питьевого трубопровода в ряде микрорайонов нижней зоны города сегодня, 27 мая, отключили питьевую воду, сообщает Lada.kz .

Фото: obvk.kz

Под ограничение попали 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9 микрорайоны. В 14 и 15 микрорайонах давление подачи питьевой воды будет снижено.

В 6А микрорайоне у автостоянки «Каспий» ищут дефект в трубопроводах питьевой воды, чтобы устранить его, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В предприятии уточнили, что точное время возобновления подачи воды пока назвать не могут.