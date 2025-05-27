Питьевую воду отключили в ряде микрорайонов Актау: названы причины

В связи с устранением неисправностей питьевого трубопровода в ряде микрорайонов нижней зоны города сегодня, 27 мая, отключили питьевую воду, сообщает Lada.kz.
Под ограничение попали 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9 микрорайоны. В 14 и 15 микрорайонах давление подачи питьевой воды будет снижено.
В 6А микрорайоне у автостоянки «Каспий» ищут дефект в трубопроводах питьевой воды, чтобы устранить его, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
В предприятии уточнили, что точное время возобновления подачи воды пока назвать не могут.
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