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29.05.2025, 10:02

Cезон отпусков: куда можно улететь прямым рейсом из Актау

Общество 0 4 648 Лиана Рязанцева

В какие зарубежные страны можно улететь прямым рейсом из Актау, читайте в материале Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Редакция Lada.kz подготовила специальный обзор международных направлений, доступных жителям Актау в сезон отпусков.

Согласно информации международного аэропорта, из Актау выполняются прямые рейсы в пять стран.

Жители региона прямым рейсом могут улететь в Грузию, Россию, Азербайджан, Турцию и Иран.

Грузия

Из Актау прямыми рейсами можно добраться сразу в два грузинских города — Кутаиси и Тбилиси. Перелёты выполняют авиакомпании SCAT и FlyArystan.

Россия

Из Актау доступны прямые рейсы в ряд российских городов: Москву, Екатеринбург, Самару и Казань. Обслуживают направления авиакомпании AEROFLOT и RED WINGS.

Азербайджан

Жители Актау могут регулярно летать в Баку, столицу Азербайджана. Направление обслуживают авиакомпании AZAL и FlyArystan.

Турция

Из Актау также доступны прямые рейсы в турецкие города Стамбул и Анталью. Эти направления обслуживают Turkish Airlines, SCAT и FlyArystan.

Иран

Жители Актау могут напрямую улететь в Горган (Иран), рейсы выполняет авиакомпания Qeshm Air.

Кроме международных направлений, из Актау доступны рейсы и по Казахстану, в такие города, как Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Шымкент, Кокшетау и Туркестан.

Расписание всех рейсов можно посмотреть на сайте международного аэропорта Актау. Справочная аэропорта: 60-97-55



 

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