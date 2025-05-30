В Мангистау домашний скот продолжает бродить по рельсам

Бесконтрольный выпас скота продолжает нести угрозу безопасности движения железнодорожных составов. В Мангистауской области с начала года зафиксировано 27 случаев экстренного торможения поездов, вызванных появлением скотины на железнодорожных путях, передает Lada.kz .

Поезд. Фото: департамент полиции на транспорте

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте, владельцев домашних животных установили и привлекли к административной ответственности.

Наиболее проблемные участки железной дороги, где фиксируются случаи выхода скота на пути и происходят наезды, находятся на следующих перегонах: между РЗД-13 и РЗД-16, Жана-Озен-РЗД-Бастау, Сай-Отес, Бейнеу, участки РЗД-2, РЗД-3, РЗД-4, РЗД-5 и РЗД-6.

С начала 2025 года в департаменте полиции на транспорте по стране зарегистрировано 554 случая экстренного торможения поездов, 401 из которых вызван нахождением животных на железнодорожных путях. Зафиксировано 142 наезда на лошадей, 69 - на крупный рогатый скот, 30 на мелкий рогатый скот и другие инциденты.