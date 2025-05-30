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30.05.2025, 11:01

Попытался скрыться от полиции: какое наказание грозит студенту в Актау

Общество 0 3 202 Ольга Максимова

Вечером 26 мая по социальным сетям разлетелась видеозапись погони за Toyota Land Cruiser Prado в 26 микрорайоне. Выяснилось, что за рулем был несовершеннолетний студент колледжа. В Мангистауском колледже туризма рассказали, как в их учебном заведении реагируют на подобные выходки, передает Lada.kz.

Мангистауский колледж туризма. Фото: yandex.kz
Мангистауский колледж туризма. Фото: yandex.kz

Мазилбек Утебаев, директор Мангистауского колледжа туризма, рассказал, что при поступлении студентам предоставляют для ознакомления и подписи правила внутреннего распорядка, которые регламентируют нормы поведения и действий студентов и работников колледжа. В них же прописаны и меры дисциплинарного взыскания.

«Меры разные - от воспитательной беседы до отчисления, это зависит от степени тяжести проступка и дальнейшего поведения студента. Отчисление - это крайняя мера, применяем, если не исправляется, продолжает нарушать правила распорядка и закон. В этом случае мы вызвали родителей для проведения беседы, написали письмо в комиссию по делам несовершеннолетних, где его должны поставить на учет. Родители мне сказали, что ключи от автомобиля взял без спроса», - рассказал Музилбек Утебаев.

Он отметил, что такой инцидент у них впервые. Сам 17-летний студент характеризуется положительно, посещает занятия, сейчас проходит практику. 

Напомним, несовершеннолетний пытался скрыться от стражей правопорядка, на высокой скорости маневрируя между припаркованными автомобилями и проносясь мимо подъездов жилых домов.

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