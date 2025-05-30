За ношение кастета мужчина отделался штрафом в Бейнеу

Мужчина пришел с кастетом на железнодорожный вокзал, где его и задержала охрана. Пассажир утверждал, что нашел холодное оружие, но сотрудников полиции это не убедило, и его обвинили в незаконном ношении холодного оружия, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото lvivexpres.com

Как рассказали в пресс-службе Бейнеуского районного суда, 6 апреля О. нашёл кастет, который классифицируется как холодное оружие, на стоянке такси в городе Кульсары. Оттуда он прибыл на вокзал в Бейнеу, чтобы сесть на пассажирский поезд по маршруту «Мангистау - Алматы». Во время прохождения контроля через рентген-телевизионное устройство при входе на вокзал кастет обнаружили в наплечной сумке. Холодное оружие изъяли, а против мужчины составили протокол по части 1 статьи 287 УК РК и направили материалы в суд.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 200 МРП (786 400 тенге) с конфискацией имущества или без таковой, либо исправительные работы на тот же размер, либо общественные работы до 180 часов, либо арест до 50 суток.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (117 960 тенге).

«С учётом смягчающих обстоятельств суд признал О. виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, что составляет 98 300 тенге», - сообщили в пресс-службе Бейнеуского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.