Окаменелый скелет древней рыбы найден в Мангистау

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Палеонтолог-любитель обнаружил вчера, 31 мая, фрагмент скелета древней меч-рыбы Xiphiorhynchus (представитель семейства мечерылых).

Возраст, согласно описанию данной локации в спец. издании: Кайнозой – Палеоген – Эоцен – Бартон (41-38 млн лет), - уточнил он.

Некоторые рыбы достигали гигантских размеров, отмечает Владимир Ярцев.

Фото предоставил Владимир Ярцев

Ранее этот скелет лежал под толщей осадочных пород, но эрозия делает свое дело. Кости вымылись на поверхность, - отметил Владимир Ярцев.

В феврале этого года Владимир Ярцев нашел флягу времен Красной Армии.