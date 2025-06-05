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05.06.2025, 17:17

Этим летом в Мангистау будут действовать 236 пришкольных и пять загородных детских лагерей

Общество 0 863 Лиана Рязанцева

Летом 2025 года в регионе будут действовать пришкольные, загородные и пришкольные профильные детские оздоровительные центры. О работе организаций рассказали в управлении образования Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным управления образования региона, в период летних каникул будет проводиться систематическая работа с целью организации активного и качественного отдыха детей. На организацию летнего досуга для детей из социально уязвимых слоёв населения в период каникул из бюджета выделено 806 миллионов тенге.

Летний отдых будет организован в двух направлениях: летнее оздоровление (для детей в возрасте 7-13 лет) и работы по охвату познавательными творческими, спортивными, туристскими мероприятиями (7-18 лет). В организации летнего отдыха детей будет работать 241 оздоровительное учреждение, - рассказали в ведомстве. 

В ведомстве отметили, что в области действуют пять загородных лагерей («Толкын Плаза», «Фламинго», «Акбобек», Blue Marine Aktau, «Еркемай»), 88 пришкольных (с питанием), 148 пришкольных профильных детских оздоровительных центров.

В пришкольных лагерях в этом году смогут отдохнуть только дети из малообеспеченных семей и отличники учёбы. Кроме того, 19 воспитанникам областной детской деревни будет организован двухмесячный отдых в другие регионы. В рамках проекта «Өз еліңді таны» 120 детям будут организованы экскурсии в Астану, Туркестан, Абай. Также районными, городскими отделами образования объявлен конкурс на отдых 2 171 ребенка в загородные лагеря другого региона. В рамках социального проекта «Жаздық жолдама» министерства просвещения РК и общественного фонда «Қазақстан Халқына» 314 (5-8 классы) одаренных сельских детей получат возможность отдохнуть в лагере на берегу моря, - разъяснили в управлении. 

Загородные лагеря начнут работу с 10 июня после получения соответствующего разрешения от компетентных санитарных органов. 

По второму направлению летних каникул 155 439 (96,6%) учащихся планируется охватить трудовыми, познавательными творческими, спортивными, туристскими мероприятиями, чтобы рационально использовать время в период летних каникул. Организацию летних оздоровительных мероприятий на качественном и высоком уровне будем держать на контроле совместно с заинтересованными органами, - подчеркнули в управлении. 

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