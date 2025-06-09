«Красиво, но неудобно»: в центре Актау установили скамейки без урн

На пешеходных дорожках возле Ботанического сада и в 9 микрорайоне установили скамейки без привычных урн. Жители Актау жалуются на создавшиеся неудобства, сообщает Lada.kz .

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На пешеходной дорожке на спуске вдоль Ботанического сада и напротив в 9 микрорайоне недавно установили лавочки. При этом рядом с ними не поставили урны.

Обстоятельства вызывают недовольство среди жителей: во время отдыха на скамейках невозможно выкинуть мелкий мусор. Кроме того, создавшаяся ситуация чревата развитием антисанитарии.

Хотя бы через одну поставили! Сейчас все сидят с бутылками и пакетами на коленях. Красиво, но неудобно, - жалуются горожане.

В Актауском городском акимате сообщили, что старые урны сейчас проходят ремонт. После восстановления их обещают вернуть на улицы, в том числе расставить на указанных участках.

Напомним, лавочки по периметру микрорайонов стали устанавливать в начале апреля текущего года. Как отметили власти, это было сделано по просьбе людей пожилого возраста.

Буквально через несколько дней некоторые из скамеек сломали неизвестные.