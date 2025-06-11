Башкирская этно-поп группа «Ay Yola» сняла красочный клип в Мангистау

Башкирское трио «Ay Yola», известное сочетанием этномотивов и современной электронной музыки, выпустило видеоклип на песню «Yola», снятый в живописных уголках Мангистау. Творческий коллектив пригласил областной акимат с целью развития туризма в регионе, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона.

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Съёмки проходили и в других странах, в частности, в Узбекистане, Якутии и Башкортостане. Это позволило создать визуально богатый ролик, объединяющий разнообразные пейзажи и этнические мотивы.

По словам участников коллектива, клип будет официально выпущен 13 июня. Группа намерена подчеркнуть близость природной красоты Мангистау к башкирскому фольклору.

Сюжет песни «Yola» строится вокруг мифологической фигуры Хумай из эпоса «Урал‑батыр» — богини‑лебедя, хранительницы знаний и символа света. Группа стремится подчеркнуть эту культурную преемственность видеорядом, гармонично вписав природные ландшафты в атмосферу древнего эпоса.

Группа «Ay Yola» основана в Уфе в 2024 году, выступает в жанре этно‑поп с выразительным использованием башкирских народных инструментов: курая, домбры, кубыза и насыщенных электронных битов.

Хитовая песня «Homay» (вышла 14 марта 2025) стала международным феноменом, влетела в топ‑5 Shazam и топ‑3 радио‑чартов Казахстана, также ворвалась в чарты России, Узбекистана, Азербайджана и Турции.