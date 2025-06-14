Самое милое, что увидите за сегодня: мастер СТО спас котенка в Актау (видео)

На СТО в 6А микрорайоне вызволили котенка, забравшегося под передний бампер автомобиля, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Видео спасательной операции снял автор Instagram-паблика Kladoiskateli_mangystau, который случайно оказался на месте событий.

Чтобы безопасно извлечь животное, мастеру пришлось демонтировать нижнюю защитную панель. Операция прошла аккуратно – котенок не пострадал.

Героем дня стал мастер, которого занкомые называют «Муха», он занимается установкой газового оборудования. На момент инцидента мужчина оказался единственным свободным специалистом и без колебаний вызвался помочь.

«Муха» умеет не только работать с газом, но и спасать жизни, - говорит автор видео.

Напомним, ранее в Актау спасли котенка, просидевшего три дня на плите перекрытия.