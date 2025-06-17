Сегодня, 17 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором саммите «Центральная Азия – Китай» предложил Китаю рассмотреть возможность создания совместного грузового терминала в порту Курык на Каспии, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Как отметил глава государства, в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран.

Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85 % всех сухопутных перевозок из Китая в Европу. Мы придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ центральноазиатского региона. Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс, один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай – Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север – Юг», - скагал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык.

Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии, - предложил глава государства.

Ранее сообщали, что в Актау запустили крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб.