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19.06.2025, 09:07

Парк «Акбота» в Актау - позор культурной столицы тюркского мира

Общество 0 4 339 Ольга Максимова

Жители Актау на протяжении десятка лет наблюдали, как погибает единственный парк в городе. Сегодня «Акбота» представляет собой удручающее зрелище – разномастные торговые прилавки разной степени паршивости, разбитый асфальт и редкие деревья, передает Lada.kz.

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

Как известно, в 2022 году бизнесменов обязали освободить парк «Акбота», однако они этого не сделали. С тех пор акимат не предпринимал никаких действий для соблюдения законности. Тогда же, в 2022 году, инвестор, который был готов вложить средства в развитие парка, вернул его в собственность акимата, так как арендаторы-предприниматели игнорировали требование покинуть насиженные места. Вдобавок к этому, в 2023 году торгашей с набережной переместили в парк, окончательно превратив место отдыха в базар.

Сейчас там находятся прядка 50 предпринимателей, и все они на «птичьих правах», так как нет никаких договоров с акиматом, на балансе которого находится парк. Однако это не мешает им продолжать свою деятельность.

Общественники и неравнодушные горожане недоумевают, неужели так сложно привести место в порядок, освободив его от торговцев и уделив больше внимания высадки и поливу зеленых насаждений? У парка нет хозяина, считают они.

На обращения актаусцев акимат отмахивается отписками и обещаниями разработать супер-пупер проект, который разом решит все проблемы.

 Сегодня бывшее место отдыха и релаксации является бесконтрольным участком торговли, а попросту – базаром.

Как работают торговцы фаст-фудом и китайским хламом сегодня, посмотрела и передала через фотографии Ольга Ярославская.

О технике безопасности в таких условиях говорить не приходится. 

Малые архитектурные формы разрушены.

 

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Комментарии

10 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
А вообще это парк или чудовище какое то.акиму по хрен токаеву тоже ещё хвалятся во всю глотку что у нас столица тюркского мира или культуры.нужен трактор огромный чтоб разом выгреб всех и все,весь базар и торгашей под акимат.обнести 5ти метровым забором,собак бульдогов для охраны и начинать благоустраивать.а чё?выхода нет другого.а так пустая болтовня.смотрите как бы там отели не начали делать или дома ставить 10ти этажки.и ваше нытье про парк будет в одном месте.удачи защитники.перспектив на лучшее не вижу.
19.06.2025, 11:14
Космос
Космос
Это не у парка нет хозяина, это у города нет хозяина... Позорище! Только языком молоть, что касается фактических результатов - разруха...
19.06.2025, 10:57
Знакомый
Знакомый
Позорище!!! О каком туризме речь можно вести!!? Самим смотреть не тошно? А вы собираетесь это позорище и туристам показывать? Тут уже в пору президенту РК вмешаться, его наказы и распоряжения не выполняются на местах, то ли саботаж , то ли делать ничего толком не умеют и не хотят!!
19.06.2025, 10:32
Знакомый
Знакомый
Позорище!!! О каком туризме речь можно вести!!? Самим смотреть не тошно? А вы собираетесь это позорище и туристам показывать? Тут уже в пору президенту РК вмешаться, его наказы и распоряжения не выполняются на местах, то ли саботаж , то ли делать ничего толком не умеют и не хотят!!
19.06.2025, 10:31
fox1167
fox1167
"акимат отмахивается отписками и обещаниями разработать супер-пупер проект, который разом решит все проблемы."-------"Ладе" надо написать в администрацию президента или в Акорду с описанием всего творящегося под окном городского акимата и предоставить все фотографии и попросить Астану помочь навести здесь порядок! Местным царькам это не по зубам
19.06.2025, 07:33
fox1167
fox1167
Позор под окнами городского акима!
19.06.2025, 06:16
fox1167
fox1167
Позор под окнами городского акима!
19.06.2025, 06:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Надо отменить статус города, а областной центр перенести в Жанаозен и тогда этот парк как для районного центра будет казаться нормальным.
19.06.2025, 05:50
Галина63
Галина63
Позор, а не парк!!! Мы живем в первом мкр. Стараемся не заходить в него, там меня лично сбивали с ног, я шла за руку с маленьким внуком. Хорошо, что удар пришелся по мне, а не по нему. Его бы убили. Я упала, содрала ладоши, на ноге синяк был два месяца. Мне даже извинения не принесли. Мою сватью дважды сбивали, она тоже шла с внуками. Удар пришелся по позвоночнику. Несколько месяцев болела спина. Если мы идем от "Шума" домой, переходим вообще на другую сторону дороги, так как четырехколесные велосипеды и электрические скутеры несутся с огромной скоростью без каких-либо правил дорожного движения не только внутри парка, ломая зеленые насаждения, но и по периметру. Срочно нужно запретить все эти машинки, пока не случилась беда!!!
19.06.2025, 04:51
axel070
axel070
Много лет даже не бывали в этом убогом месте. Хотя был же Парк!
19.06.2025, 04:33
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