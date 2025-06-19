Парк «Акбота» в Актау - позор культурной столицы тюркского мира

Жители Актау на протяжении десятка лет наблюдали, как погибает единственный парк в городе. Сегодня «Акбота» представляет собой удручающее зрелище – разномастные торговые прилавки разной степени паршивости, разбитый асфальт и редкие деревья, передает Lada.kz .

Фото Ольги Ярославской

Как известно, в 2022 году бизнесменов обязали освободить парк «Акбота», однако они этого не сделали. С тех пор акимат не предпринимал никаких действий для соблюдения законности. Тогда же, в 2022 году, инвестор, который был готов вложить средства в развитие парка, вернул его в собственность акимата, так как арендаторы-предприниматели игнорировали требование покинуть насиженные места. Вдобавок к этому, в 2023 году торгашей с набережной переместили в парк, окончательно превратив место отдыха в базар.

Сейчас там находятся прядка 50 предпринимателей, и все они на «птичьих правах», так как нет никаких договоров с акиматом, на балансе которого находится парк. Однако это не мешает им продолжать свою деятельность.

Общественники и неравнодушные горожане недоумевают, неужели так сложно привести место в порядок, освободив его от торговцев и уделив больше внимания высадки и поливу зеленых насаждений? У парка нет хозяина, считают они.

На обращения актаусцев акимат отмахивается отписками и обещаниями разработать супер-пупер проект, который разом решит все проблемы.

Сегодня бывшее место отдыха и релаксации является бесконтрольным участком торговли, а попросту – базаром.

Как работают торговцы фаст-фудом и китайским хламом сегодня, посмотрела и передала через фотографии Ольга Ярославская.

О технике безопасности в таких условиях говорить не приходится.

Малые архитектурные формы разрушены.