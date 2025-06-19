Питьевую воду из-за порыва отключили в нескольких микрорайонах Актау

Дефект на трубопроводе питьевой воды рядом с городским судом в 24 микрорайоне стал причиной отключения в нескольких микрорайонах города, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что питьевую воду отключили полностью в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично - верхней части 14 и 15 микрорайонов.

Также произведено частичное отключение в жилых комплексах «White House», «Абырой», «Несибе», «Триумф», «Отпан Towers», домах № 40 и 41, магазине «Каспий» в 16 микрорайоне, в ЖК «Дукат» 17 микрорайона и в городском суде, собесе, городском управлении полиции, прокуратуры, КНБ, которые расположены в 24 микрорайоне.