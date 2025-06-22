Жители Актау жалуются на переполненные мусорные контейнеры

Сегодня, 22 июня, в Telegram-чате акимата Мангистауской области поступают многочисленные обращения от жителей Актау на переполненные мусорные контейнеры, передает Lada.kz.
Жители Актау жалуются на завалы мусора. По словам людей, мусорные баки переполнены, а коммунальные службы не спешат их опустошать.
Жалобы поступают от жителей из разных микрорайонов.
Так, в 6 микрорайоне, у дома №6, мусор не вывозится уже несколько дней.
С аналогичной проблемой столкнулись и жители 1, 2, 13 микрорайонов.
«Мусор по всему городу не вывозят. В чём проблема?», «Когда уже начнут мусор вывозить, за что платим? — пишут жители в Telegram-чате акимата.
Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в ТОО «Caspiy Operating». В компании сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию лишь завтра.
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