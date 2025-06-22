Жители Актау жалуются на переполненные мусорные контейнеры

Сегодня, 22 июня, в Telegram-чате акимата Мангистауской области поступают многочисленные обращения от жителей Актау на переполненные мусорные контейнеры, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау

Жители Актау жалуются на завалы мусора. По словам людей, мусорные баки переполнены, а коммунальные службы не спешат их опустошать.

Жалобы поступают от жителей из разных микрорайонов.

Так, в 6 микрорайоне, у дома №6, мусор не вывозится уже несколько дней.

С аналогичной проблемой столкнулись и жители 1, 2, 13 микрорайонов.

«Мусор по всему городу не вывозят. В чём проблема?», «Когда уже начнут мусор вывозить, за что платим? — пишут жители в Telegram-чате акимата.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в ТОО «Caspiy Operating». В компании сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию лишь завтра.