В Актау спортсмены-скейтеры остались без площадки

Единственный скейтпарк в Актау пришел в полную негодность. Сегодня кататься там опасно для жизни, но городские власти пока не могут сказать, будут ли восстанавливать его, передает Lada.kz .

Скейтплощадка в Актау. Фото: О. Ярославская/Lada.kz

Скейтпарк запустили в 2017 году, и он мгновенно стал точкой притяжения подростков и молодежи. Его ремонтировали всего однажды, и сегодня площадка не только морально устарела, но и пришла в полную негодность. Выбоины, ржавая арматура, огромные дыры - все это делает катание не только невозможным, но и опасным.

Молодежь ищет альтернативные площадки, но не везде им рады.

«Ребята вынуждены либо рисковать своей жизнью и здоровьем, катаясь в этом парке, либо они выходят в город, где сталкиваются с общественным давлением, так как в народе бытует мнение, что скейтбординг - это вандализм, самокаты это вандализм. Данный негатив сказывается на спортсменах, они чувствуют себя выброшенными, маргинализированными, и, конечно, многие из-за этого прекращают кататься. Например, в ШУМе очень злая охрана, которая на 14-15 летних детей вызывает группу быстрого реагирования. Это двухметровые ребята с автоматами. Вечный огонь - мы все понимаем, что это не место для катания, но это одна из немногих локаций, где есть гладкая поверхность. На амфитеатре очень сильно ветрено, и кататься там некомфортно, когда ты делаешь какой-либо трюк - доску иногда просто ветром сносит. По большому счету, мест нет», - говорит Тагир Нугманов, спортсмен и координатор скейтерского движения в Актау.

Ремонтировать скейтпарк нет смысла, нужна полная реконструкция, по сути - строительство нового, считает спортсмен. Однако пока перспективы этого очень туманны, в акимате не дают никаких конкретных обещаний, говорят лишь, что строительство скейтпарка возможно включат в концепцию развития парка «Акбота». Ее, к слову, жители ждут уже лет десять, однако парк остается запущенным местом в самом центре города.

Наличие современной скейтборд-площадки также могло бы стать и отличной профилактикой правонарушений среди подростков. К слову, скейтбординг с 2017 года вошел в программу Олимпийских игр. Во всем мире городские власти культивируют этот спорт, чтобы увидеть своих олимпийских чемпионов, и только в Актау скейтбординг выкинули на обочину общественной жизни, и теперь подростков, которые тянутся к спорту, гоняет полиция.

«Казалось бы, раз скейтпарк в Актау уже есть, значит, у руководства была воля его построить, но почему-то нет воли дальше культивировать этот вид спорта».

Как выглядит скейтпарк сегодня, сфотографировала и показала Ольга Ярославская.