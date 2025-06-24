Город тонет в отходах: долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге

С открытым письмом к жителям города о ситуации с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) обратились в ТОО «Caspiy Operating», сообщает Lada.kz .

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В ТОО «Caspiy Operating» объяснили причины участившихся сбоев в вывозе ТБО. Основная причина нестабильности – несоответствие действующего тарифа реальным затратам. Последний раз тариф на вывоз ТБО утверждался в 2022 году, и с тех пор не пересматривался, хотя экономическая реальность кардинально изменилась.

Резкий рост расходов

Топливо: цена выросла с 219 тенге до 310 тенге за литр.

Запчасти и техобслуживание: стоимость запчастей увеличилась более чем в два раза.

Заработная плата: чтобы сохранить кадры, компании пришлось повысить зарплату водителям до 400 000 тенге, хотя действующий тариф закладывает лишь 250 000 тенге. Работать в убыток, уверяют в ТОО, долго невозможно.

Колоссальная проблема с неплательщиками

Задолженность населения за услуги вывоза ТБО приближается к 700 миллионам тенге.

Эта сумма парализует работу компании. У нас практически нет действенных рычагов воздействия на злостных неплательщиков, чтобы взыскать эти долги, - говорят в ТОО «Caspiy Operating».

Отдельная боль – это предприятия, заявляют в компании, которые отказываются заключать договоры и оплачивать вывоз мусора, но при этом постоянно заполняют контейнеры (особенно картоном и крупногабаритными отходами). Это создает дополнительную неоплаченную нагрузку на мусоровозы, это по сути означает, что добросовестные жители оплачивают вывоз отходов за безответственных предпринимателей.

Мы – частная компания. У нас нет бюджетных дотаций. Мы выживаем исключительно за счет средств, поступающих по тарифу. Уже неоднократно обращались в местные исполнительные органы с требованием срочного пересмотра экономически необоснованного тарифа 2022 года, но наши обращения, к сожалению, остаются без должного внимания и действий, - обратились в ТОО «Caspiy Operating».

Чтобы избежать полной остановки вывоза мусора в городе уже сейчас, компании пришлось пойти на крайне болезненные и вынужденные меры:

сокращение парка и экипажей: уменьшено количество машин, ежедневно выходящих на маршруты;

сокращение ремонтной службы: уменьшена бригада, обслуживающая технику;

все ресурсы брошены на поддержание минимальной работоспособности основного автопарка.

Сейчас оформляем кредиты, чтобы хоть как-то погасить накопившиеся долги перед поставщиками ГСМ, запчастей и перед налоговой. Эти меры – не решение, а лишь отчаянная попытка протянуть еще несколько месяцев. Они неизбежно ведут к ухудшению качества и своевременности обслуживания. Мы понимаем ваше недовольство и приносим извинения за создаваемые неудобства. Наша цель – стабильно и качественно выполнять свою работу. Но, для этого жизненно необходим пересмотр тарифа, учитывающий реальные затраты, и эффективные меры со стороны властей по взысканию многомиллионной задолженности населения и принуждению коммерческих объектов к оплате услуг, - сообщили в компании.

В ТОО «Caspiy Operating» обратились к добросовестным жителям.

Мы ценим вашу ответственность и своевременную оплату услуг. Пожалуйста, проявите понимание в этот сложный период. Мы используем все доступные нам ресурсы, чтобы продолжать работу. Надеемся, что это открытое обращение поможет всем понять истинные причины проблем и объединит усилия для поиска выхода из кризиса, - обратились в ТОО «Caspiy Operating».

Напомним, от жителей Актау поступали многочисленные обращения на переполненные мусорные контейнеры.