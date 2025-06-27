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26.06.2025, 19:47

Больше недели не могут осушить затопленный подвал в одном из домов в Актау

Общество 0 4 417 Ольга Максимова

На затопленный подвал пожаловались жители 16 дома 3А микрорайона. Вода стояла неделю, а коммунальные службы ничего не могли сделать, передает Lada.kz.

Вода в подвале. Фото жильцов
Вода в подвале. Фото жильцов

Жительница областного центра сообщила, что их подвал залило водой, и уже неделю на их обращения от уполномоченных служб нет никакой реакции.

Авария произошла в 16 доме 3А микрорайона 16 июня. С тех пор они звонили во все доступные авариные службы, однако никакого результата это не принесло.

«В подвале уже неделю стоит вода. Вонь идет невыносимая, плодятся комары. На наши сигналы не реагируют», - пишет жительница дома.

После обращения в СМИ сегодня, 26 июня, к их дому подъехала аварийная служба КЖСА.

«Ничего не сделали. Они говорят, что нет шлангов для откачки. Мы позвонили в ЖЭК, попросили оказать содействие. И вот, спустя неделю, нам откачали из подвала воду», - рассказали жильцы.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
КЖСА каждый месяц со всего города собирает налогов на миллиард тенге, а у них нет простых шлангов... Зато бухгалтера и директора у них как перчатки меняются и никто ни за что не отвечает, все деньги оседают в карманах руководителей жадных
27.06.2025, 06:30
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Аварийная служба - нет шлангов. Нет там одни шланги...
26.06.2025, 15:08
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