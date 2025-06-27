Больше недели не могут осушить затопленный подвал в одном из домов в Актау

На затопленный подвал пожаловались жители 16 дома 3А микрорайона. Вода стояла неделю, а коммунальные службы ничего не могли сделать, передает Lada.kz .

Вода в подвале. Фото жильцов

Жительница областного центра сообщила, что их подвал залило водой, и уже неделю на их обращения от уполномоченных служб нет никакой реакции.

Авария произошла в 16 доме 3А микрорайона 16 июня. С тех пор они звонили во все доступные авариные службы, однако никакого результата это не принесло.

«В подвале уже неделю стоит вода. Вонь идет невыносимая, плодятся комары. На наши сигналы не реагируют», - пишет жительница дома.

После обращения в СМИ сегодня, 26 июня, к их дому подъехала аварийная служба КЖСА.