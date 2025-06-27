В Актау только три жилых комплекса имеют разрешение на привлечение дольщиков

На сегодняшний день в Актау лишь нескольким жилым комплексам предоставлено официальное разрешение на долевое строительство и законное привлечение средств физических лиц. Об этом сообщил аким города Абилкаир Байпаков во время встречи с населением, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 27 июня, в КДК имени Абая проходит встреча акима Актау с жителями города. В ходе мероприятия Абилкаир Байпаков сообщил, что только три жилых комплекса в Актау имеют официальное разрешение на долевое строительство.

По данным акима Актау, разрешение на долевое строительство в Актау получили следующие жилые комплексы:

– 14 микрорайон – ЖК «Premier» (ТОО «Юпитер Строй Сервис»),

– 41 микрорайон – ЖК «Manhattan» (ТОО «K7 Group»),

– 40 микрорайон – ЖК «Avenue Park» (ТОО «BS Holding»).

При покупке квартир в недостроенных домах горожане должны осознавать меру своей ответственности. В этой связи перед принятием решения о приобретении недвижимости гражданам рекомендуется заранее уточнить в акимате наличие у застройщика всех необходимых разрешительных документов, включая разрешение на привлечение дольщиков, – подчеркнул аким Актау Абилкаир Байпаков.

Пресс-служба акима Актау сообщила, что на сегодняшний день из 119 жилых домов, строящихся на территории города, 33 признаны незаконными. Из них пять объектов были снесены, ещё два приведены в соответствие с техническими нормами и введены в эксплуатацию. По оставшимся 26 объектам вопрос остаётся открытым, акиматом принимаются меры по их документальному оформлению. Помимо этого, шесть жилых комплексов официально признаны проблемными.