В Актау мужчине запретили купаться в море – спасатели объяснили почему

Житель Актау с семьей оказался в центре скандала на набережной 14 микрорайона – спасатели запретили ему купаться в море, несмотря на жару и находившихся поблизости других отдыхающих. Мужчина возмутился и обратился в редакцию Lada.kz за разъяснениями.

Фото жителей 14 микрорайона

Инцидент произошел сегодня, 29 июня, напротив торгового центра «Астана». По словам главы семьи, он уже находился в воде, когда издалека услышал окрик спасателя. Подойдя к нему, он вручил памятку о правилах поведения на воде и услышал о запрете купания на данной территории.

Все вокруг спокойно купаются. Всю жизнь ходили сюда, и тут вдруг нельзя. Это абсурд!, - возмутился он.

В ДЧС Мангистауской области объяснили, что место напротив ТЦ «Астана» не входит в список официально запрещенных зон для купания, но и не является оборудованным пляжем, а значит – купаться здесь нельзя.