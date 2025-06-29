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29.06.2025, 15:05

В Актау мужчине запретили купаться в море – спасатели объяснили почему

Общество 0 2 928 Сергей Кораблев

Житель Актау с семьей оказался в центре скандала на набережной 14 микрорайона – спасатели запретили ему купаться в море, несмотря на жару и находившихся поблизости других отдыхающих. Мужчина возмутился и обратился в редакцию Lada.kz за разъяснениями.

Фото жителей 14 микрорайона
Фото жителей 14 микрорайона

Инцидент произошел сегодня, 29 июня, напротив торгового центра «Астана». По словам главы семьи, он уже находился в воде, когда издалека услышал окрик спасателя. Подойдя к нему, он вручил памятку о правилах поведения на воде и услышал о запрете купания на данной территории.

Все вокруг спокойно купаются. Всю жизнь ходили сюда, и тут вдруг нельзя. Это абсурд!, - возмутился он.

В ДЧС Мангистауской области объяснили, что место напротив ТЦ «Астана» не входит в список официально запрещенных зон для купания, но и не является оборудованным пляжем, а значит – купаться здесь нельзя.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Космос
Космос
Тут вопрос надо ставить по-другому - прчему до сих пор не оборудован берег в городской черте для отдыхающих и купающихся??? Почему работники дчс вместо того, чтобы требовать от акимата (или кто там за городские пляжи отвечает) исполнения норм по оборудованию мест купания горожан, ходят и гоняют тех самых горожан? Не своим делом занимаетесь!
29.06.2025, 19:22
Vladimir00
Vladimir00
Почему других не выгоняют.почему спасатели на воде катаются почему не заминируют это место почему вообще это море нужно почему простому человеку запрет везде почему почему почему.да потому что работяга это не человек а горбач.иди Паши.
29.06.2025, 17:33
maksimsh
maksimsh
купаться нельзя, потому что они не оборудовали пляж? ЧТО? Давайте мы вообще ничего не будем делать, до тех пор, пока наши власти не оборудуют весь город как положено LOL
29.06.2025, 12:17
fox1167
fox1167
"запретили купаться в море "-----Потихоньку приближаемся к тому моменту когда запретят ходить по городу в шортах и сланцах
29.06.2025, 11:22
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