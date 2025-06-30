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30.06.2025, 12:11

Предупреждение для горожан: дайвер показал опасное место для купания в Актау

Общество 0 5 190 Лиана Рязанцева

Дайвер из Актау Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором предупредил о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

Канат Абдиев провёл подводную съёмку, на которой продемонстрировал состояние дна в одном из популярных мест в Актау.

По его словам, опасность представляет участок побережья в 7А микрорайоне, где на дне находятся острые камни, способные причинить травмы отдыхающим.

В видео Канат Абдиев обратился к родителям с призывом проявлять бдительность во время отдыха у воды и внимательно следить за детьми.

Родители, настоятельно рекомендую не отпускать сюда детей - здесь опасное место для купания, — предупредил дайвер.

Напомним, дайвер из Актау Канат Абдиев регулярно очищает дно Каспия от мусора. Он наводит порядок под водой, тем самым защищая морских обитателей. В последний раз ему удалось очистить территорию площадью 1270 квадратных метров от пластика, бутылок и пищевых отходов.

 

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Комментарии

5 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Если это место запрещённое для купания то выпишите ему штраф! Чем он лучше других?
01.07.2025, 02:37
Банкир
Банкир
а где нормально, на Солдатском???
30.06.2025, 19:21
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Главное что бы костюмчик сидел... В детстве и далее постоянно там купались, ныряли - вторая третья гряда. Как мы выжили ? Не помню чтоб там ранее было дно песчаное. Жуть хайповая.
30.06.2025, 16:04
Apmaxa
Apmaxa
Имярек, тоже хотел написать. пиарится чел видимо.
30.06.2025, 13:21
Имярек
Имярек
Раньше, отлично купались, ныряли и плавали. Но пришла страна запретов штрафов А еще не далеких учителей и блогеров
30.06.2025, 11:26
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