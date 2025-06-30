Предупреждение для горожан: дайвер показал опасное место для купания в Актау

Дайвер из Актау Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором предупредил о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города, передает Lada.kz .

Кадр видео

Канат Абдиев провёл подводную съёмку, на которой продемонстрировал состояние дна в одном из популярных мест в Актау.

По его словам, опасность представляет участок побережья в 7А микрорайоне, где на дне находятся острые камни, способные причинить травмы отдыхающим.

В видео Канат Абдиев обратился к родителям с призывом проявлять бдительность во время отдыха у воды и внимательно следить за детьми.

Родители, настоятельно рекомендую не отпускать сюда детей - здесь опасное место для купания, — предупредил дайвер.

Напомним, дайвер из Актау Канат Абдиев регулярно очищает дно Каспия от мусора. Он наводит порядок под водой, тем самым защищая морских обитателей. В последний раз ему удалось очистить территорию площадью 1270 квадратных метров от пластика, бутылок и пищевых отходов.