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01.07.2025, 08:30

Мангистауский филиал АО «QazaqGaz Aimaq» взимал деньги за бесплатные услуги

Общество 0 7 338 Ольга Максимова

Мангистауский производственный филиал Акционерного общества «QazaqGaz Aimaq» взимал с потребителей деньги за услуги, которые должен был предоставлять бесплатно, передает Lada.kz.

Илллюстративное фото: depositphotos.com
Илллюстративное фото: depositphotos.com

С потребителей взимали плату за услуги по первичному пуску, пуску в наружные сети, пусконаладке, хотя эти работы специалисты должны проводить бесплатно. С каждого брали разную сумму, кто-то платил 5 тысяч, а кто-то  25 тысяч тенге.

Потребители написали обращения, где указали на необоснованный доход акционерного общества.

Внеплановые проверки факты незаконного предъявления требований, не относящихся к регулируемым видам деятельности, подтвердили. Как рассказали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области, такая практика велась в 2020-2023 годах во многих регионах страны. Это привело к получению необоснованного дохода, что является прямым нарушением действующего законодательства.

 АО «QazaqGaz Aimaq» обращалось в суд, однако действия департамента, включая предписания об устранении нарушений, были подтверждены судами всех инстанций.

«На основании отзыва искового заявления из Верховного суда вступило в силу постановление суда  Мангистауской области от 26 сентября 2024 года, в результате чего на филиал наложен административный штраф в размере 5 907 200 тенге, который полностью перечислен в доход государства», - сообщили в ДКРЕМ МО.

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Комментарии

25 комментарий(ев)
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:33
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:32
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
MKC
MKC
Вернуть деньги потребителям не хотите? Почему сразу в казну сдаете?
01.07.2025, 10:31
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