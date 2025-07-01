Мангистауский филиал АО «QazaqGaz Aimaq» взимал деньги за бесплатные услуги

Мангистауский производственный филиал Акционерного общества «QazaqGaz Aimaq» взимал с потребителей деньги за услуги, которые должен был предоставлять бесплатно, передает Lada.kz .

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С потребителей взимали плату за услуги по первичному пуску, пуску в наружные сети, пусконаладке, хотя эти работы специалисты должны проводить бесплатно. С каждого брали разную сумму, кто-то платил 5 тысяч, а кто-то 25 тысяч тенге.

Потребители написали обращения, где указали на необоснованный доход акционерного общества.

Внеплановые проверки факты незаконного предъявления требований, не относящихся к регулируемым видам деятельности, подтвердили. Как рассказали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Мангистауской области, такая практика велась в 2020-2023 годах во многих регионах страны. Это привело к получению необоснованного дохода, что является прямым нарушением действующего законодательства.

АО «QazaqGaz Aimaq» обращалось в суд, однако действия департамента, включая предписания об устранении нарушений, были подтверждены судами всех инстанций.