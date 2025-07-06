Ключи от «Kia Cerato» вручили полицейским в пригороде Актау

Сотрудники полиции в Мунайлинском районе пересели на новые автомобили марки Kia Cerato, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

В честь Дня казахстанской полиции, который отмечается 23 июня, районный отдел пополнился восемью служебными авто марки «Kia Cerato». Это стало возможным при поддержке начальника департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Сагындыка Аяганова.

Ключи от новых машин торжественно вручили сотрудникам полиции.

Автомобили, как отмечают стражи порядка, помогут оперативнее реагировать на вызовы и повышать безопасность на улицах.

Тем временем начальник Мунайлинского районного отдела полиции, подполковник Нуржан Махмутов, поручил усилить меры общественного порядка на выходных. В приоритете – профилактика правонарушений, особенно в общественных местах, и контроль за несовершеннолетними, чтобы не допустить нарушений закона.