Небо упало на землю: редкое атмосферное явление удивило жителей Актау

Сегодня, 7 июня, жители областного центра стали свидетелями необычного атмосферного явления – над городом появились рулонные облака, напоминающие гигантскую небесную волну. Очевидцы делились фотографиями и видео в соцсетях, отмечая, что зрелище выглядело завораживающе и даже пугающе, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау

Жители Актау описали свои ощущения от увиденного в социальных сетях.

Словно огромное одеяло накрыло город. Никогда ничего подобного не видела. Такое ощущение, будто небо движется само по себе, как волна. Красиво и немного тревожно, - рассказывают очевидцы.

Это уже не первый случай, когда в небе над Актау замечают такие облака. Аналогичное явление наблюдалось и в 2023 году, тогда в мангистауском филиале РГП «Казгидромет» дали разъяснение, что это – рулонные облака (volutus).

Рулонные облака – это продолговатая, обычно низко расположенная, горизонтальная облачная масса в форме трубы, которая создаёт иллюзию вращения вокруг своей оси. Они представляют собой солитон, то есть одиночную волну, не соединённую с другими облаками, - рассказали синоптики.

Как объяснили специалисты, такие облака чаще всего образуются в результате оттока холодного воздуха от холодных фронтов. Под воздействием нисходящего потока влажный воздух поднимается вверх, охлаждается и приобретает цилиндрическую форму.

Это редкое природное явление, характерное для слоисто-кучевых и, в отдельных случаях, высококучевых облаков, считается одним из самых необычных видов облачности, которые можно наблюдать невооружённым глазом.

Горожане не только делились кадрами в сети, но и просили синоптиков рассказать, не предвещает ли столь необычное небо резкой смены погоды. Специалисты «Казгидромет» ранее подчёркивали, что сами по себе рулонные облака не несут угрозы, однако могут свидетельствовать о приближении холодного фронта или грозы.