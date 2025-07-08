Историю нерождения долгожданного ребенка рассказала жительница Актау

Жительница Актау обвиняет врачей городского родильного дома в гибели ребенка. Со слов женщины, врачи протянули и вовремя не вызвали роды, поэтому ребенок задохнулся в утробе, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В редакцию издания обратилась жительница Актау Самира Курбанова с просьбой придать огласке случай, который произошел с ней в стенах городского родильного дома, расположенного в 26 микрорайоне.

Как рассказала Самира Курбанова, в конце мая она дохаживала 37 неделю беременности. Процесс протекал хорошо, женщина регулярно проходила осмотры и сдавала анализы. Беременность была запланирована, после пятилетнего перерыва 35-летняя Самира с супругом решились на пополнение. Семья воспитывает двух мальчиков, и с нетерпением ожидали девочку.

Во время очередного осмотра акушеркой поликлиники 26 мая женщине посоветовали ложиться в роддом.

«Она мне сказала, что плод крупный, по всем параметрам он соответствует сороканедельному, поэтому нужно идти на роды. Также у меня были сильные отеки, поднялось давление. Хочу отметить, что сыновей я рожала крупных, они немного опережали в развитии положенное время», - рассказывает женщина.

Самира Курбанова сделала, как ей посоветовали, отправилась в городской роддом. Ее положили и начали сбор анализов. Обещали, что в случае выявления повышенного уровня белка начнут процесс вызова родов. Также во время УЗИ выявили подозрение на многоводие и нехватку кислорода плода.

В отделении патологии ей сказали, что белок нормальный, анализы в норме, поэтому роды проводить рано. Женщину выписали домой 29 мая, несмотря на заключение специалиста УЗИ.

31 мая Самира пошла к узисту, у которого наблюдалась с начала беременности. Та ей сказала, что нужно срочно рожать, потому что ребенок уже полностью созрел для этого, и пошел процесс перехаживания. Кроме того, у плода выявилась отечность.

1 июня у женщины начал побаливать живот, к вечеру начались схваткообразные боли, заболели ноги.

В 19:00 часов она поехала в роддом. Врачи снова взяли анализы и выявили повышенный белок. Боли продолжились, и к 00:00 часам роженицу подняли в родильный зал. КТГ (кардиотокография) показала начало родовой деятельности.

Однако приехавшая врач заявила, что схватки ложные и отправила ее снова в палату.

«Они мне ничего не сделали. И я до самого утра промучилась с болями в животе. Я ходила, стонала, сами акушерки недоумевали, почему меня не пускают в роды. В 9 утра 2 июня пришла заведующая родового отделения, и вместо того, чтобы начать процесс родов, ставят какой-то обезболивающий укол. Получается, они оставили схватки и сказали ждать».

Ждала женщина с 1 по 3 июня. Утром 3 июня КТ показала сердцебиение и шевеление плода. А вечером шевеления уже не было, а сердцебиение пробивалось. Также у Самиры поднялся уровень сахара.

«Днем узист меня посмотрела, и мне ее взгляд показался подозрительным, но она сказала, что все нормально. Но я по ее лицу понимала: что-то не то. И вот вечером уже не было шевеления», - рассказывает женщина.

В этот вечер КТГ ставили 4 раза, и каждый раз сердцебиение было, а шевеления – нет. После четвертого раза ее все-таки отправили в родовую. Там после осмотра сказали, что воды отошли, и воды были зеленые, с меконием. Это свидетельствует о том, что процесс жизнедеятельности ребенка начался, и он должен как можно скорее покинуть утробу.

Однако и тут роды не начали – по указанию врача поставили капельницу. Ближе к трем часам ночи 4 июня акушерка, которая снимала КТГ, подняла тревогу.

«Акушерка там через каждые какие-то определенные минуты снимала КТГ. А в 3 часа ночи, когда врач пришла и поинтересовалась, показывает на монитор и прям заматерилась, ты что, говорит, нужно срочно кесарить. И вот, спустя столько дней после первых схваток, меня прокесарили. Я не слышала плача, ребенка унесли. Когда я очнулась, мне сказали, что он умер».

Кардиотокография плода: 2 июня - нормальный тип, 3 июня - сомнительный тип, 4 июня (перед кесаревым) - патологический тип.

Самира Курбанова подписала бумаги на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Результат вскрытия - смерть ребенка от гипоксии. Проще говоря, он задохнулся в утробе.

Также подтвердился факт перехаживания – ребенок был весом 4 760 грамм и ростом 60 сантиметров.

«Я каждый прием ходила, каждый анализ сдавала, все было идеально. Единственное, что крупный плод, и нужно было не ждать 40 недель, я и мальчиков рожала раньше срока, все это было указано в амбулаторной карте. Они загубили совершенно здорового ребенка. При показаниях к родам они их заглушили. Я думаю, что с 1 июня ребенок начал задыхаться, что крупный плод, это все сдавило ее. Получается, моя девочка умерла из-за халатности врачей. А в это время меня гоняли туда-сюда, когда у меня все показания были к родам. Заведующая признала, что у меня были все показания к экстренному кесареву сечению, но этого не сделали. Мне заявили, что врач получит строгий выговор».

О применении в качестве наказания строгого дисциплинарного взыскания в отношении дежурного врача сообщили в управлении здравоохранения региона в ответ на обращение Самиры Курбановой.

«Службой поддержки пациентов и внутренней экспертизы была проведена соответствующая внутренняя проверка. В результате которой было принято решение о применении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора дежурному врачу А.М. Джумахатовой. Однако на данный период врач А.М. Джумахатова находится в отпуске без сохранения заработной платы, в связи с чем, согласно главы 3, раздела 2, статьи 65 «Трудового кодекса РК» от 23 ноября 2015 года № 414-V, применение дисциплинарного взыскания временно приостанавливается в случае нахождения работника в отпуске», - говорится в документе.

Однако женщину не устраивает такой ответ. Она заверяет, что пришла в роддом со здоровым плодом, а спустя несколько дней вышла с мертвым ребенком.

«Я хочу придать огласке трагедию, которая со мной случилась, хочу, чтобы виновные понесли наказание, потому что есть все доказательства того, что это была прямая халатность врачей. Это была запланированная беременность, долгожданная девочка. Пусть люди знают, как врачи работают. Я пока там лежала, столько там всего увидела и услышала, я просто удивлена, что люди молчат», - поделилась Самира Курбанова.

Женщина обратилась за помощью к юристу. Сейчас они собирают материалы для обращения в следственные органы.