«Это зона отдыха, а не базар»: жители Актау возмущены торговлей на Скальной тропе

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобами на то, что Скальная тропа - одна из популярных прогулочных достопримечательностей города - постепенно превращается в стихийный рынок. В Актауском городском акимате рассказали, есть ли у торговцев разрешение на занятие предпринимательской деятельностью на данной территории.

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По словам горожан, на смотровой площадке Скальной тропы расположились торговцы, которые предлагают различные детские игрушки и другие товары.

Мы идём гулять, полюбоваться морем. Это место не для торговли. Зачем разрешают тут зарабатывать, это портит атмосферу умиротворения, - рассказали жители.

Как сообщили в Актауском городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, никаких разрешений на размещение временных торговых точек в этом месте не выдавалось.

По адресу, указанному в вашем обращении, разрешение на предпринимательскую деятельность не выдавалось. Торговая точка расположена незаконно. В связи с этим отдел направит официальное письмо в управление полиции Актау для принятия соответствующих мер, - сообщили в отделе.

Жители надеются, что правоохранительные органы оперативно отреагируют, и Скальная тропа вновь станет пешеходной зоной без хаотичной торговли.