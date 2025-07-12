Джастин Бибер опубликовал Stories с одной из знаковых достопримечательностей Мангистау

Мангистауская область снова в центре внимания – на этот раз благодаря мировой звезде Джастину Биберу, передает Lada.kz .

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Артист сделал репост публикации красочных снимков горы Бокты (известной в народе как «Тирамису») из популярного Instagram-паблика @earthbestshots.

На серии фотографий – знаковая достопримечательность Устюртского заповедника, напоминающая популярный итальянский десерт. Снимки были сделаны фотографом Даниэлем Корданом (@danielkordan).

Гора Бокты высотой 165 метров особенно впечатляет в часы рассвета и заката, когда её слоистые склоны окрашиваются в огненно-золотистые оттенки.

Внимание мировой звезды к уникальным ландшафтам Мангистауской области вызвало гордость у местных жителей и желание посетить край у иностранцев.

Вы тоже в шоке от того, что Бибер выложил у себя нашу природу?, - пишет пользователь Instagram под ником dosmukhambetoova.

Для справки

Джастин Бибер (Justin Bieber) – канадский поп-певец, автор песен, музыкант и актёр. Родился 1 марта 1994 года в Лондоне (провинция Онтарио, Канада).

Некоторые факты из биографии: