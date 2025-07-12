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11.07.2025, 20:54

Джастин Бибер опубликовал Stories с одной из знаковых достопримечательностей Мангистау

Общество 0 2 173 Наталья Вронская

Мангистауская область снова в центре внимания  на этот раз благодаря мировой звезде Джастину Биберу, передает Lada.kz.

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Артист сделал репост публикации красочных снимков горы Бокты (известной в народе как «Тирамису») из популярного Instagram-паблика @earthbestshots.

На серии фотографий  знаковая достопримечательность Устюртского заповедника, напоминающая популярный итальянский десерт. Снимки были сделаны фотографом Даниэлем Корданом (@danielkordan).

Гора Бокты высотой 165 метров особенно впечатляет в часы рассвета и заката, когда её слоистые склоны окрашиваются в огненно-золотистые оттенки.

Внимание мировой звезды к уникальным ландшафтам Мангистауской области вызвало гордость у местных жителей и желание посетить край у иностранцев.

Вы тоже в шоке от того, что Бибер выложил у себя нашу природу?, - пишет пользователь Instagram под ником dosmukhambetoova.

Для справки

Джастин Бибер (Justin Bieber)  канадский поп-певец, автор песен, музыкант и актёр. Родился 1 марта 1994 года в Лондоне (провинция Онтарио, Канада).

Некоторые факты из биографии:

  • в детстве любил музыку, позже сам научился играть на гитаре и пианино;
  • в 2007 году в возрасте 12 лет выступал на песенном конкурсе, запись которого его мать выложила на YouTube. Видео привлекло внимание менеджера Скутера Брауна, после чего Бибера пригласили в США, где он подписал контракт с музыкальным лейблом певца мирового уровня Ашера (Usher)  RBMG;
  • дебютировал как актёр в роли Джейсона МакКэнна в сериале «C.S.I. Место преступления» (2000-2015);
  • в 2016 году стал обладателем премии «Грэмми» за работу над синглом «10,000 hours»;
  • на протяжении своей карьеры Бибер продал около 100 миллионов пластинок, что сделало его самым продаваемым мужским канадским музыкантом и одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире;
  • аккаунт артиста в Instagram насчитывает 294 миллиона подписчиков.

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