В одном из микрорайонов Актау отключили питьевую воду

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ГКП «Каспий су, жылу арнасы» сообщает о проведении ремонтных работ в районе Тойота-центра. В связи с этим часть объектов в 1А микрорайоне и промзоне останется без воды на неопределённое время.

«Под ограничение попадают Тойота-центр, поликлиника КНБ, базы, автомойка, медцентр "Каусар", детский неврологический интернат, гаражи, КОС-1, гостиница "Рахат", Waterfront, управление экологии, стоматология, дом престарелых, поликлиника ММГ, "Шагала", баня "Сауле", КазГИИЗ, МЧС», — говорится в распространённом сообщении.

Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения коммунальное предприятие пообещало сообщить дополнительно.