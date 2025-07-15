Технику не вернули после ремонта: что делать и куда жаловаться жителям Мангистау

Жители Мангистауской области всё чаще сталкиваются с ситуацией: купили технику, она оказалась с браком, продавец пообещал починить и забрал товар на гарантийный ремонт. Но, проходит неделя, вторая, третий месяц – ни товара, ни вестей. В департаменте по защите прав потребителей региона рассказали, что необходимо предпринять в таких случаях, передает Lada.kz.