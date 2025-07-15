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15.07.2025, 10:08

Технику не вернули после ремонта: что делать и куда жаловаться жителям Мангистау

Общество 0 1 963 Наталья Вронская

Жители Мангистауской области всё чаще сталкиваются с ситуацией: купили технику, она оказалась с браком, продавец пообещал починить и забрал товар на гарантийный ремонт. Но, проходит неделя, вторая, третий месяц  ни товара, ни вестей. В департаменте по защите прав потребителей региона рассказали, что необходимо предпринять в таких случаях, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно статье 30 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 календарных дней. Если этот срок нарушен, покупатель вправе:

  • требовать замену товара;
  • вернуть уплаченные деньги;
  • или добиться иного решения в свою пользу.

Продавец также обязан информировать покупателя, где находится товар, и на какой стадии ремонт.

Что нужно делать, если срок нарушен?

  1. Сохраните документ, подтверждающий сдачу товара (акт приёма, расписку, электронную переписку).
  2. По истечении 30 дней  пишите официальную претензию продавцу.
  3. Если реакции нет  обратитесь в управление по защите прав потребителей или в суд.

Адрес департамента по защите прав потребителей Мангистауской области в Актау: 9 микрорайон, здание 23.

Номер телефона: +7 (7292) 43-14-34.

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