Технику не вернули после ремонта: что делать и куда жаловаться жителям Мангистау

Жители Мангистауской области всё чаще сталкиваются с ситуацией: купили технику, она оказалась с браком, продавец пообещал починить и забрал товар на гарантийный ремонт. Но, проходит неделя, вторая, третий месяц – ни товара, ни вестей. В департаменте по защите прав потребителей региона рассказали, что необходимо предпринять в таких случаях, передает Lada.kz.
Согласно статье 30 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 календарных дней. Если этот срок нарушен, покупатель вправе:
Продавец также обязан информировать покупателя, где находится товар, и на какой стадии ремонт.
Адрес департамента по защите прав потребителей Мангистауской области в Актау: 9 микрорайон, здание 23.
Номер телефона: +7 (7292) 43-14-34.
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