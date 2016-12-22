Новую инсталляцию на набережной Актау подготовили к открытию

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29-12-2015, 17:37 5
Прости нас, печень
Притча печениПока курсозавр продолжает расти,Ее продолжает от страха трясти,Ведь впереди 2016-й год обезьяны,А в ночь перед ним человечьи забавы.Вкушать ароматы вин дорогих,С друзьями соображать на троих,За воротник солод и хмель всяких марок,Вот он ...
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21-12-2016, 12:48 0
В театре «Сант» прошла премьера спектакля «Честный обманщик»
Разве бывают честные обманщики? Оказывается, бывают! И об одном из них, знаменитом персонаже казахского фольклора, Алдар Косе, театр САНТ к юбилею Казахстана поставил спектакль по одноимённой пьесе Дулата Исабекова....