Новую инсталляцию на набережной Актау подготовили к открытию

Народное творчество 29-12-2015, 17:37 5 Прости нас, печень Притча печениПока курсозавр продолжает расти,Ее продолжает от страха трясти,Ведь впереди 2016-й год обезьяны,А в ночь перед ним человечьи забавы.Вкушать ароматы вин дорогих,С друзьями соображать на троих,За воротник солод и хмель всяких марок,Вот он ...

Личный опыт 21-12-2016, 12:48 0 В театре «Сант» прошла премьера спектакля «Честный обманщик» Разве бывают честные обманщики? Оказывается, бывают! И об одном из них, знаменитом персонаже казахского фольклора, Алдар Косе, театр САНТ к юбилею Казахстана поставил спектакль по одноимённой пьесе Дулата Исабекова....