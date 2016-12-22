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Сегодня, 17:18 Общество
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Новую инсталляцию на набережной Актау подготовили к открытию

Депутаты областного маслихата Актау сделали подарок жителям города....
 

Как провести ближайшие выходные в Актау

 

Народное голосование. Акимы Актау


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Народные новости

Куда смотрит начальство?

Был снег и дожди пару дней, потом все растаял, в городе уже сухо, солнышко светит. Но куда смотрит их начальство ?...
Вчера, 15:58 6

Пропала собака

Пропала собака породы Тазы (сука)....
Вчера, 13:57 5

Вспоминая молодые годы...Дню энергетика посвящается

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ТОО "МАЭК-Казатомпром"....
22-12-2016, 12:06 17

Нашли охотничью собаку

ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ХОЗЯИНА!!!Разыскивается хозяин охотничьей собаки, найденной на трассе у поселка Батыр. Обращаться по телефону: +77029379778, Рагиб....
21-12-2016, 23:00 7
 

Обстоятельно и подробно

Фтизиатры Актау: Что нужно знать о туберкулезе?

В 2015 году в Актау выявлено 120 новых случаев заболевания, в 2016 году впервые заболели 103 человека. Фтизиатры советуют гражданам больше знать об этом заболевании....
19-12-2016, 12:47 3

История в фотографиях

Узбекский сувенир. Фотоистория

Фотокорреспондент Ольга Ярославская привезла для наших читателей очередной сувенир из Узбекистана....
12-11-2016, 13:30 22

Педагог из Форт-Шевченко. Фотоистория

Психолог из Форт-Шевченко Алена Белунина учит детей прекрасному, доброму, вечному. Она работает в самой старой школе Мангистау. О педагоге и ее воспитанниках в фотоистории Ольги Ярославской....
29-10-2016, 05:19 3

Лада TV

«Экспедиция +362». Таинственные мечети Устюрта. Часть четвертая

Новое видео - продолжение рассказа о большом путешествии по Мангистау....
11-11-2016, 06:51 2



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Новости Казахстана и Мира

Сегодня, 14:40 3
 
Названы необычные новогодние имена в Казахстане
 
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"Спарта" из Астаны уступила бишкекской команде "Азия Mix" в финале Высшей лиги КВН
 
Сегодня, 00:23 0
 
Угонщики ливийского самолета оказались вооружены муляжами
 

Новости компаний

22-12-2016, 16:47 0
 
Платежные карточки – бесплатно! 
 
15-12-2016, 16:08 5
 
ВНИМАНИЕ! Только до 15 января 2017 года! «Здоровая нация – процветающий Казахстан»!
 
15-12-2016, 15:36 0
 
Как перевести деньги в другой город или за рубеж?
 
 
 
Народное творчество
29-12-2015, 17:37 5

Прости нас, печень

Притча печениПока курсозавр продолжает расти,Ее продолжает от страха трясти,Ведь впереди 2016-й год обезьяны,А в ночь перед ним человечьи забавы.Вкушать ароматы вин дорогих,С друзьями соображать на троих,За воротник солод и хмель всяких марок,Вот он ...
Личный опыт
21-12-2016, 12:48 0

В театре «Сант» прошла премьера спектакля «Честный обманщик»

Разве бывают честные обманщики? Оказывается, бывают! И об одном из них, знаменитом персонаже казахского фольклора, Алдар Косе, театр САНТ к юбилею Казахстана поставил спектакль по одноимённой пьесе Дулата Исабекова....


Авторская колонка

Жить, как в Дубае

О том, почему, имея нефть, Казахстан не купается в деньгах, рассуждает Темірлан Намазғали, студент четвертого курса факультета «Экономика» КГУТиИ им. Ш.Есенова....
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Фото Ольги Ярославской...
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