Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море — МИД

В ночь на 5 июня Таганрогский залив Азовского моря стал зоной смертоносной атаки беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали два коммерческих грузовых судна — «Натра» и «Циркон». В результате налета погибли пять членов экипажа, являвшихся гражданами Азербайджана, еще трое моряков получили тяжелые ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Информацию о трагедии официально подтвердил начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. По данным дипломатического ведомства, на борту обоих атакованных сухогрузов в общей сложности находились 25 азербайджанских граждан.
«Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству», — особо подчеркнул Гаджизаде, добавив, что первичные данные об инциденте Баку получил от российской стороны.
На данный момент трое пострадавших моряков экстренно госпитализированы в центральную больницу портового города Ейск (Краснодарский край), где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. О состоянии их здоровья и характере травм подробности пока не разглашаются.
Сухогрузы «Натра» и «Циркон» выполняли стандартные коммерческие рейсы в акватории Азовского моря. Эксперты отмечают, что Таганрогский залив является ключевым транспортным узлом для вывоза зерновых культур и металлопродукции из портов Ростова-на-Дону, Таганрога и Ейска.
Несмотря на то, что суда шли под иностранными флагами («флагами удобства», что является стандартной мировой практикой для минимизации налогов), их экипажи были сформированы преимущественно из опытных азербайджанских моряков.
Данный инцидент — далеко не первый случай, когда гражданское судоходство в регионе подвергается смертельной опасности. Акватория Азовского моря, которая долгое время считалась относительно безопасным внутренним бассейном, все чаще атакуется беспилотниками.
Предыдущий инцидент: В начале апреля текущего года аналогичной атаке в Азовском море подвергся сухогруз «Волго-Балт», транспортировавший зерно. Судно находилось в 300 милях к северу от Керченского пролива. Тогда 11 членам экипажа чудом удалось спастись: девять человек эвакуировались на спасательной лодке-капсуле и позже высадились на побережье Херсонской области.
Военные и морские аналитики подчеркивают, что атаки на гражданские суда в Таганрогском заливе могут иметь долгосрочные экономические последствия для всего макрорегиона.
Во-первых, подобные инциденты вынуждают международные страховые компании (включая Lloyd's) пересматривать тарифы на страхование военных рисков (War Risk Insurance) для судов, заходящих в Азовское и Черное моря, что делает фрахт значительно дороже. Во-вторых, это усложняет наем квалифицированных иностранных экипажей, так как гражданские моряки фактически оказываются на линии фронта без средств ПВО и защиты.
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