Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море — МИД

В ночь на 5 июня Таганрогский залив Азовского моря стал зоной смертоносной атаки беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали два коммерческих грузовых судна — «Натра» и «Циркон». В результате налета погибли пять членов экипажа, являвшихся гражданами Азербайджана, еще трое моряков получили тяжелые ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Официальное заявление МИД Азербайджана

Информацию о трагедии официально подтвердил начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. По данным дипломатического ведомства, на борту обоих атакованных сухогрузов в общей сложности находились 25 азербайджанских граждан.

«Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству», — особо подчеркнул Гаджизаде, добавив, что первичные данные об инциденте Баку получил от российской стороны.

На данный момент трое пострадавших моряков экстренно госпитализированы в центральную больницу портового города Ейск (Краснодарский край), где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. О состоянии их здоровья и характере травм подробности пока не разглашаются.

Что известно о пострадавших судах и географии удара

Сухогрузы «Натра» и «Циркон» выполняли стандартные коммерческие рейсы в акватории Азовского моря. Эксперты отмечают, что Таганрогский залив является ключевым транспортным узлом для вывоза зерновых культур и металлопродукции из портов Ростова-на-Дону, Таганрога и Ейска.

Несмотря на то, что суда шли под иностранными флагами («флагами удобства», что является стандартной мировой практикой для минимизации налогов), их экипажи были сформированы преимущественно из опытных азербайджанских моряков.

Азовское море становится «горячей точкой» для торгового флота

Данный инцидент — далеко не первый случай, когда гражданское судоходство в регионе подвергается смертельной опасности. Акватория Азовского моря, которая долгое время считалась относительно безопасным внутренним бассейном, все чаще атакуется беспилотниками.

Предыдущий инцидент: В начале апреля текущего года аналогичной атаке в Азовском море подвергся сухогруз «Волго-Балт», транспортировавший зерно. Судно находилось в 300 милях к северу от Керченского пролива. Тогда 11 членам экипажа чудом удалось спастись: девять человек эвакуировались на спасательной лодке-капсуле и позже высадились на побережье Херсонской области.

Мнение экспертов: Новые риски для мирового страхового рынка

Военные и морские аналитики подчеркивают, что атаки на гражданские суда в Таганрогском заливе могут иметь долгосрочные экономические последствия для всего макрорегиона.

Во-первых, подобные инциденты вынуждают международные страховые компании (включая Lloyd's) пересматривать тарифы на страхование военных рисков (War Risk Insurance) для судов, заходящих в Азовское и Черное моря, что делает фрахт значительно дороже. Во-вторых, это усложняет наем квалифицированных иностранных экипажей, так как гражданские моряки фактически оказываются на линии фронта без средств ПВО и защиты.