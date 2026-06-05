В селе Умирзак на весь день отключат электроэнергию

Жителей села Умирзак предупреждают о плановом отключении электричества. По информации местных властей, ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях электропередач, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в акимате села Умирзак, отключение запланировано на 8 июня (понедельник) в период с 09:00 до 18:00 часов. Прекращение подачи электричества необходимо для проведения плановых ремонтных работ АО «МРЭК».

Жителей и предпринимателей села просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее отключить из сети чувствительные электроприборы во избежание их поломки.