30.03.2026, 19:49

Проблема Актау: жители города жалуются на отключение электричества

Общество | Ольга Максимова

Летний зной еще не наступил, однако актаусцы уже испытывают перебои с электроснабжением, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

Жители Актау выразили недовольство частыми перебоями с электроэнергией. В некоторых микрорайонах города отключения происходят с тревожной регулярностью, создавая серьезные неудобства для горожан.

Так, после 18:00 сегодня было зафиксировано аварийное отключение в микрорайонах 27, 28, 29, 29а и 16. Особо пострадал 14-й микрорайон: здесь свет отключался дважды - днем электричества не было два часа, вечером произошло новое отключение. Неделю назад жители некоторых домов 14-го микрорайона оставались без электроснабжения на протяжении 12 часов.

Жители опасаются, что такие перепады напряжения могут повредить бытовую технику. Кроме того, неудобства испытывают специалисты, работающие на удалёнке — отсутствие света делает невозможным выполнение обязанностей.

В ГКП «Актауское управление электрических сетей» пояснили, что перебои связаны с выходом из строя кабелей высокого напряжения. Для выявления повреждений на место выезжает аварийная бригада. Однако причины, по которым такие аварии происходят так часто, в ведомстве не уточнили.

С наступлением тёплого сезона нагрузка на электросети в Актау возрастает многократно из-за массового подключения кондиционеров, что увеличивает риск новых отключений. Жители Актау выражают обеспокоенность тем, что уже весной перебои с электричеством создают серьёзные неудобства и вызывают тревогу о будущем лете - не придётся ли летом сидеть без света?

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь