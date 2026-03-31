Проблема Актау: жители города жалуются на отключение электричества

Летний зной еще не наступил, однако актаусцы уже испытывают перебои с электроснабжением, передаёт Lada.kz .

Жители Актау выразили недовольство частыми перебоями с электроэнергией. В некоторых микрорайонах города отключения происходят с тревожной регулярностью, создавая серьезные неудобства для горожан.

Так, после 18:00 сегодня было зафиксировано аварийное отключение в микрорайонах 27, 28, 29, 29а и 16. Особо пострадал 14-й микрорайон: здесь свет отключался дважды - днем электричества не было два часа, вечером произошло новое отключение. Неделю назад жители некоторых домов 14-го микрорайона оставались без электроснабжения на протяжении 12 часов.

Жители опасаются, что такие перепады напряжения могут повредить бытовую технику. Кроме того, неудобства испытывают специалисты, работающие на удалёнке — отсутствие света делает невозможным выполнение обязанностей.

В ГКП «Актауское управление электрических сетей» пояснили, что перебои связаны с выходом из строя кабелей высокого напряжения. Для выявления повреждений на место выезжает аварийная бригада. Однако причины, по которым такие аварии происходят так часто, в ведомстве не уточнили.

С наступлением тёплого сезона нагрузка на электросети в Актау возрастает многократно из-за массового подключения кондиционеров, что увеличивает риск новых отключений. Жители Актау выражают обеспокоенность тем, что уже весной перебои с электричеством создают серьёзные неудобства и вызывают тревогу о будущем лете - не придётся ли летом сидеть без света?