Дело — труба: в Мангистауской области инвесторы передумали строить завод

В Мангистауской области прекратили реализацию проекта за $330 млн, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS .

Иллюстративное фото: envato.com

Планировалось построить завод по производству трубной продукции. Предприятие должно было заработать с участием компании из Китая. Однако в 2025 году реализацию проекта прекратили. Отмечается, что ранее было завершено ТЭО, подготовленное китайским институтом CERI, а также проведен маркетинговый анализ компанией Ernst & Young.

«Первоначально общий объем необходимых инвестиций оценивался в $330 млн», – рассказали в акимате Мангистауской области.

Вместе с тем ежегодный спрос на трубную продукцию в стране оценивался в пределах 130-140 тыс. тонн, тогда как точка безубыточности проекта составляла 146 тыс. тонн в год.