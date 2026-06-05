Дело — труба: в Мангистауской области инвесторы передумали строить завод

В Мангистауской области прекратили реализацию проекта за $330 млн, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS.
Планировалось построить завод по производству трубной продукции. Предприятие должно было заработать с участием компании из Китая. Однако в 2025 году реализацию проекта прекратили. Отмечается, что ранее было завершено ТЭО, подготовленное китайским институтом CERI, а также проведен маркетинговый анализ компанией Ernst & Young.
«Первоначально общий объем необходимых инвестиций оценивался в $330 млн», – рассказали в акимате Мангистауской области.
Вместе с тем ежегодный спрос на трубную продукцию в стране оценивался в пределах 130-140 тыс. тонн, тогда как точка безубыточности проекта составляла 146 тыс. тонн в год.
«С учетом текущей конъюнктуры рынка, ограниченного спроса на трубную продукцию и наличия профицита производственных мощностей казахстанская и китайская компании приняли совместное решение о выходе из проекта по причине его экономической нецелесообразности», – резюмировали в госоргане.
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