Арабские инвесторы будут развивать морскую и портовую инфраструктуры на Каспии

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси. В ходе встречи Глава государства поприветствовал планы арабских инвесторов по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспии. Об этом сообщает Акорда .

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По данным Акорды, встреча была посвящена обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества, а также реализации достигнутых ранее договоренностей в транспортно-логистической отрасли.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports по строительству ряда крупных объектов, подчеркнув, что эти инициативы соответствуют стратегическим интересам Казахстана в развитии морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море. Глава государства подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитных коридоров имеет большое значение для обеспечения устойчивого экономического роста страны и активизации международной торговли, - говорится в сообщении.

В свою очередь Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за неизменную поддержку при реализации совместных инвестиционных проектов. Он также проинформировал Президента о взаимовыгодном сотрудничестве с фондом «Самрук-Казына» и национальной компанией «Қазақстан темір жолы».

Нпомним, еще в 2023 году Глава государства назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана. Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, Президент и управляющий директор компании Мухаммед Жуму аль-Шамиси обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере.