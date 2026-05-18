Обещать — не значит вложиться: иностранные инвесторы начали замораживать проекты в Казахстане

Иностранные компании приостанавливают участие в проектах из-за финансовых проблем, падения рентабельности и изменений на мировых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана объяснили, почему зарубежные инвесторы начали выходить из реализуемых в стране проектов. Среди основных факторов — ухудшение финансового положения компаний, изменение глобальных стратегий и снижение экономической эффективности инициатив.

Почему инвесторы покидают проекты в Казахстане

В ответе на запрос СМИ в Минпроме сообщили, что речь идет о компаниях из разных стран, однако конкретный список инвесторов в ведомстве раскрывать не стали.

При этом в министерстве обозначили ключевые причины, по которым иностранные компании приостанавливают участие в проектах либо полностью выходят из них. В их числе:

ухудшение финансового состояния инвесторов;

пересмотр международных инвестиционных стратегий;

влияние внешнеэкономических ограничений;

снижение рентабельности проектов.

Фактически часть компаний начала пересматривать свое присутствие на отдельных рынках на фоне глобальной экономической нестабильности и изменения условий ведения бизнеса.

Власти пытаются перезапустить приостановленные проекты

В Минпроме заявили, что совместно с акиматами, зарубежными представительствами и другими заинтересованными сторонами ведется работа по восстановлению деловой активности и привлечению новых инвесторов.

По информации ведомства, для ряда проектов уже ищут новых партнеров, а также корректируют финансово-экономические модели, чтобы сделать инициативы более привлекательными для бизнеса.

Кроме того, по отдельным направлениям инвесторам может потребоваться государственная поддержка, в том числе с использованием инструментов институтов развития. Однако подробности таких мер в министерстве раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальность.

Когда проект признают нецелесообразным

В ведомстве также перечислили случаи, при которых реализация инвестиционных проектов может быть признана неэффективной или невозможной.

Среди основных причин:

отсутствие достаточного финансирования;

низкая экономическая отдача;

отказ инвестора от дальнейшего участия;

серьезные изменения рыночной ситуации.

Подобные факторы могут привести к полной остановке инициативы или необходимости пересмотра условий ее реализации.

В Казахстане усиливают контроль за инвестиционными проектами

В министерстве подчеркнули, что сейчас проводится системная работа, направленная на сокращение числа замороженных и нереализованных проектов.

Речь идет не только о перезапуске уже остановленных инициатив, но и о замещении их новыми инвестиционными проектами. Одновременно власти намерены совершенствовать механизмы отбора и сопровождения инвесторов, чтобы снизить риски срыва проектов в будущем.