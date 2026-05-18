18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 12:24

Обещать — не значит вложиться: иностранные инвесторы начали замораживать проекты в Казахстане

Новости Казахстана 0 846

Иностранные компании приостанавливают участие в проектах из-за финансовых проблем, падения рентабельности и изменений на мировых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана объяснили, почему зарубежные инвесторы начали выходить из реализуемых в стране проектов. Среди основных факторов — ухудшение финансового положения компаний, изменение глобальных стратегий и снижение экономической эффективности инициатив.

Почему инвесторы покидают проекты в Казахстане

В ответе на запрос СМИ в Минпроме сообщили, что речь идет о компаниях из разных стран, однако конкретный список инвесторов в ведомстве раскрывать не стали.

При этом в министерстве обозначили ключевые причины, по которым иностранные компании приостанавливают участие в проектах либо полностью выходят из них. В их числе:

  • ухудшение финансового состояния инвесторов;
  • пересмотр международных инвестиционных стратегий;
  • влияние внешнеэкономических ограничений;
  • снижение рентабельности проектов.

Фактически часть компаний начала пересматривать свое присутствие на отдельных рынках на фоне глобальной экономической нестабильности и изменения условий ведения бизнеса.

Власти пытаются перезапустить приостановленные проекты

В Минпроме заявили, что совместно с акиматами, зарубежными представительствами и другими заинтересованными сторонами ведется работа по восстановлению деловой активности и привлечению новых инвесторов.

По информации ведомства, для ряда проектов уже ищут новых партнеров, а также корректируют финансово-экономические модели, чтобы сделать инициативы более привлекательными для бизнеса.

Кроме того, по отдельным направлениям инвесторам может потребоваться государственная поддержка, в том числе с использованием инструментов институтов развития. Однако подробности таких мер в министерстве раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальность.

Когда проект признают нецелесообразным

В ведомстве также перечислили случаи, при которых реализация инвестиционных проектов может быть признана неэффективной или невозможной.

Среди основных причин:

  • отсутствие достаточного финансирования;
  • низкая экономическая отдача;
  • отказ инвестора от дальнейшего участия;
  • серьезные изменения рыночной ситуации.

Подобные факторы могут привести к полной остановке инициативы или необходимости пересмотра условий ее реализации.

В Казахстане усиливают контроль за инвестиционными проектами

В министерстве подчеркнули, что сейчас проводится системная работа, направленная на сокращение числа замороженных и нереализованных проектов.

Речь идет не только о перезапуске уже остановленных инициатив, но и о замещении их новыми инвестиционными проектами. Одновременно власти намерены совершенствовать механизмы отбора и сопровождения инвесторов, чтобы снизить риски срыва проектов в будущем.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это случается когда у инвестора открываются глаза на реальный Казахстан.
18.05.2026, 09:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь