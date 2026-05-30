30 мая в российской столице стартует третий сезон масштабного событийного проекта «Лето в Москве» — большой летней программы, которая может стать удобным маршрутом для туристов из Казахстана. За три месяца проект объединит тысячи мероприятий и около 500 площадок: концерты, кино, спорт, экскурсии, мастер-классы, гастрономию и тематические фестивали. В прошлом сезоне «Лето в Москве» собрало 64 млн посетителей и провело более 122 000 мероприятий, а в этом году вновь приглашает гостей из Казахстана и других стран.

«Лето в Москве»: третий сезон большого городского проекта приглашает туристов из Казахстана и других стран

Главные события и площадки

Основными площадками летнего сезона станут ВДНХ, парк искусств «Музеон», кинопарк «Москино», парк Горького, музей-заповедник «Коломенское», площадь Революции, Манежная площадь, олимпийский комплекс «Лужники», городские парки, набережные и центральные улицы.

Частью сезонного проекта станут крупные столичные мероприятия. Фестиваль «Усадьбы Москвы» пригласит в старинные усадьбы, где на все лето распланированы экскурсии, квесты, творческие пикники, лекции, литературные встречи. В рамках «Театрального бульвара» открытые городские пространства с 30 мая станут сценой и декорациями для бесплатных уличных спектаклей. С 10 по 14 июня 2026 года в городе пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» с аутентичной кухней и воссозданными историческими событиями.

Любители джаза и ведущие джазовые коллективы традиционно съедутся в Москву 8-14 июня на V Московский международный джазовый фестиваль. Концерты пройдут в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», на ВДНХ, в Парке Горького, на Гоголевском бульваре, а также в джаз-клубах города. Концертный зал «Зарядье» с 6 июня по 5 июля примет у себя крупнейшее событие столицы в мире классической музыки — одноименный IV Московский летний музыкальный фестиваль.

Большая летняя программа заготовлена на одной из ведущих московских площадок на ВДНХ: концерты в Зеленом театре, «Праздник кино», фестиваль уличных видов спорта, автофестиваль «Продвижение» и международный фестиваль искусств «Вдохновение». В июле ВДНХ также станет площадкой ежегодного фестиваля «Дружба народов», где гостей знакомят с традициями народов России и стран СНГ: национальными праздниками, выставками мастеров, языковыми уроками, ярмарками и дегустациями.

Даже обычные прогулки без плана по летней Москве станут ярким туристическим впечатлением. В летние месяцы улицы города превратятся в огромные цветущие сады с арт-объектами ландшафтного дизайна в рамках фестиваля «Сады и цветы». Атмосфера комфорта на набережных, атрибутика курорта в парках и скверах позволят гостям увидеть в Москве не шумный мегаполис, а приветливый и дружелюбный город-курорт. Приятный отдых здесь можно сочетать с эстетическим наслаждением, культурной программой и исследованием истории.

Семейные дела, встречи с друзьями, бизнес и насыщенный отдых — чем привлекает Москва

Москва входит в число приоритетных туристических направлений для граждан Казахстана. По данным опроса иностранных туристов, в среднем гости из Казахстана проводят в российской столице около недели. Большинство (46%) приезжают встретиться с родственниками и друзьями, а 28,3% едут в Москву за культурным и познавательным досугом. Деловые поездки становятся поводом для путешествия у 11,7%. Чаще всего туристы из Казахстана организуют свою поездку в Москву самостоятельно — так поступают 76,2%. Понятная языковая среда, удобная городская навигация, безопасная и комфортная обстановка в мегаполисе, доступные афиши мероприятий позволяют легко спланировать индивидуальное путешествие. Москва также остается одним из популярных направлений для шопинга среди туристов из Казахстана благодаря большому выбору торговых центров, локальных брендов, гастрономических пространств и сезонных городских ярмарок. В одиночку путешествуют 37,8% респондентов, 20,6% приезжают парами, а 16,2% берут с собой всю семью.

Безвизовый режим и регулярное удобное авиасообщение между Россией и Казахстаном позволит комфортно спланировать летнее путешествие в Москву. Встречи с родственниками и друзьями можно легко совместить с насыщенной культурной и туристической программой. Удобная навигация на официальном сайте проекта «Лето в Москве» поможет составить афишу под индивидуальный запрос каждого путешественника как на неделю отдыха в Москве, так и на яркие запоминающиеся выходные.

