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05.06.2026, 19:55

Ученые обнаружили скрытую мутацию у жителей Азии, которая спасает их от смертельной болезни

Новости Мира 0 236

Человечество ошибочно считает себя финальным продуктом эволюции, однако наше тело продолжает меняться прямо сейчас, подстраиваясь под смертоносные условия окружающей среды. Ярким примером живой адаптации стали коренные жители Тибетского плато, чьи организмы за 10 000 лет развили уникальные физиологические «суперспособности» для жизни в условиях критической нехватки кислорода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Știrile PRO TV.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Секрет тибетского долголетия: почему у них не густеет кровь

Для обычного человека подъем на экстремальную высоту оборачивается острой горной болезнью и гипоксией (кислородным голоданием тканей). Организм европейца в таких условиях начинает панически вырабатывать гемоглобин, чтобы поймать как можно больше кислорода. Это приводит к опасному сгущению крови, образованию тромбов и колоссальной нагрузке на сердце.

Однако масштабное исследование антрополога Синтии Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв (США), опубликованное в конце 2024 года, доказало: тибетцы пошли по совершенно иному эволюционному пути. Ученые изучили данные 417 женщин в возрасте от 46 до 86 лет, постоянно проживающих в Непале на высоте более 3500 метров. Результаты удивили медиков: у самых многодетных и здоровых матерей уровень гемоглобина оставался умеренным, а кровь не густела.

Анатомическая «модернизация»: как устроено сердце горцев

Выяснилось, что приспособленность тибетцев к суровому климату зафиксирована на уровне строения внутренних органов. Женщины с наивысшим репродуктивным успехом обладают уникальными анатомическими особенностями:

  • Увеличенный левый желудочек сердца — камера, которая отвечает за выброс обогащенной кислородом крови в системный кровоток.

  • Повышенный объем кровоснабжения легких, что позволяет улавливать максимум кислорода из разреженного воздуха.

  • Идеальная вязкость крови, сохраняющая здоровый ресурс сердечно-сосудистой системы.

По сути, естественный отбор закрепил в популяции те свойства, которые позволяют доставлять кислород к тканям с максимальной скоростью, не перегружая сердце.

Наследие вымерших видов и феномен «супергенов»

Уникальность тибетской адаптации кроется в их ДНК, а именно в гене EPAS1, который ученые называют «геном суператлета». Интересно, что этот ген современные тибетцы унаследовали благодаря скрещиванию с Денисовским человеком — вымершим видом людей, населявшим Азию десятки тысяч лет назад.

Это отличает тибетцев, например, от коренных жителей Анд в Южной Америке. Андийцы тоже адаптировались к высокогорью, но пошли другим путем: их организмы просто производят больше гемоглобина, из-за чего они чаще страдают хронической горной болезнью во взрослом возрасте. Тибетская же мутация уникальна и наиболее безопасна для здоровья в долгосрочной перспективе.

Почему это важно для науки

Исследование механизмов выживания непальских и тибетских общин — это не просто изучение экзотических мутаций. Понимание того, как человеческое тело может эффективно работать в условиях гипоксии без вреда для сосудов, открывает новые горизонты для медицины. Эти данные уже используются учеными для разработки новых методов лечения тяжелых заболеваний дыхательных путей, анемии и для реабилитации пациентов после инфарктов.

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