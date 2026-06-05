Мангистауский школьник стал призёром республиканского конкурса технического творчества

Участник одной из школ Мунайлинского района показал высокий результат на республиканском конкурсе технического творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, авто- и судомоделирование), который прошёл в городе Уральске, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено управлением образования МО

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, конкурс был направлен на повышение интереса молодёжи к техническому творчеству, развитие инженерного мышления и обмен передовым опытом. В мероприятии приняли участие талантливые школьники со всех регионов страны, представившие свои технические проекты и модели.

По итогам соревнований в классе моделей «Гонки багги масштаба 1:10 (4WD). Багги-10Э» ученик 9 класса средней школы №19 Мунайлинского района Айбек Ибрахим занял почётное II место, достойно представив Мангистау на республиканском уровне.

Достижение школьника стало результатом его упорного труда, технических навыков и стремления к новым знаниям.