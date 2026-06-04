Студенты из Мангистау стали призерами международного чемпионата по IT-направлениям

Студенты Мангистауской области вошли в число лучших участников международного чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по креативным индустриям и IT-направлениям, который прошел в Нижнем Новгороде, сообщает Lada.kz.
По данным пресс-службы областного управления образования, в соревновании приняли участие 250 конкурсантов из 15 стран мира, которые состязались по 12 компетенциям. Студенты Мангистауской области достойно представили Казахстан и добились высоких результатов.
По итогам чемпионата:
В командном зачете по компетенции «Графический дизайн» 2 место занял студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова Артемий Алферьев.
Достижения мангистауских студентов стали результатом их высокого уровня профессиональной подготовки и мастерства, а также качественной работы организаций технического и профессионального образования региона.
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