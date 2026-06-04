Студенты из Мангистау стали призерами международного чемпионата по IT-направлениям

Студенты Мангистауской области вошли в число лучших участников международного чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по креативным индустриям и IT-направлениям, который прошел в Нижнем Новгороде, сообщает Lada.kz .

Фото областного управления образования

По данным пресс-службы областного управления образования, в соревновании приняли участие 250 конкурсантов из 15 стран мира, которые состязались по 12 компетенциям. Студенты Мангистауской области достойно представили Казахстан и добились высоких результатов.

По итогам чемпионата:

2 место в компетенции «Разработка виртуальных миров» занял Артем Дербаскин, студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова;

2 место в компетенции «Моушн-дизайн» завоевал Манас Отелген, студент Актауского технологического колледжа;

2 место в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» занял Антон Имаев, студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова;

2 место в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» получил Ренат Базаров, студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова;

3 место в компетенции «Технология информационного моделирования (BIM)» занял Куандык Алтыбаев, студент Жанаозенского колледжа сервиса.

В командном зачете по компетенции «Графический дизайн» 2 место занял студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова Артемий Алферьев.

Достижения мангистауских студентов стали результатом их высокого уровня профессиональной подготовки и мастерства, а также качественной работы организаций технического и профессионального образования региона.