Студенты из Актау стали призерами международного гастрономического фестиваля

Студенты из Актау завоевали призовые места на международном гастрономическом фестивале ASTAUfest-2025 в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на управление образования Мангистауской области.

Мирас Садыков и Молдир Батыргали. Фото управления образования Мангистауской области

Студенты из Актау стали победителями VI Международного гастрономического фестиваля ASTAUfest-2025, приуроченного ко Дню повара.

Так, Мирас Садыков из Актауского колледжа технологического обслуживания занял первое место в номинации «Шоколад Show», а Молдир Батыргали получила второе место в «Sugar Show». Молодые повара продемонстрировали высокое мастерство работы с шоколадом и карамелью.

В фестивале приняли участие более 300 участников из 10 стран мира, включая Францию, Турцию, Индию и Швейцарию.

Победа студентов из Актау, отметили в управлении образования, не только подчеркнула высокий уровень подготовки колледжа, но и стала поводом для гордости всего региона.

