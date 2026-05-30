Yessenov University: в Актау 14 студентов «помогали» за деньги сдавать тесты

В университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Yessenov University) выявили 1248 студентов с признаками нарушения академической честности, из них 248 обучающихся допустили неоднократные нарушения. Кроме того, установлено, что 14 студентов помогали сдавать тесты за деньги, передает Lada.kz .

Фото: yu.edu.kz

В Yessenov University дали разъяснения по ситуации, вызвавшей общественный резонанс.

В связи с распространенной в социальных сетях информацией о якобы оказанном давлении на студентов со стороны руководителя комплаенс-службы сообщаем, что со студентами 1 курса были проведены разъяснительные и профилактические встречи, направленные на выяснение обстоятельств возможных нарушений академической честности и получение объяснений обучающихся. В ходе проверки были выявлены факты использования отдельными студентами посторонней помощи при прохождении тестирования, Telegram-ботов и других автоматизированных сервисов, а также случаи оказания посреднических и платных услуг по выполнению тестов, - заявили в пресс-службе учебного заведения.

В университете сообщили, что по результатам анализа тестирования, проведенного с 12 по 30 апреля, у 1248 студентов выявили признаки нарушения правил академической честности. Из них 248 обучающихся допустили неоднократные нарушения. Кроме того, установлено, что 14 студентов на платной основе помогали другим обучающимся проходить тестирование и получать баллы.

Выявленные факты были подтверждены материалами проверки и рассмотрены специальной комиссией университета. По итогам её работы принято решение оставить 248 студентов на повторное изучение дисциплины, отчислить 14 обучающихся, оказывавших платные услуги по прохождению тестирования, а также направить материалы в правоохранительные органы в отношении трёх студентов для правовой оценки их действий. Кроме того, для 1350 студентов будет организовано бесплатное повторное прохождение Placement Test на платформе NEO, - говорится в официальном ответе учебного заведения.

В пресс-службе ВУЗа также прокомментировали жалобы родителей на платформу NEO.

Университет использует платформу NEO для расширенного обучения английскому языку. Платформа обеспечивает круглосуточный доступ к обучению и с помощью технологий искусственного интеллекта адаптирует задания под уровень знаний и темп обучения каждого студента. В настоящее время NEO применяется в 70 странах мира. В 2025-2026 учебном году на платформе обучались 1882 студента университета. Сотрудничество с ТОО «InterRes Central Asia» осуществляется в рамках законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Договоры, заключенные в 2022 и 2023 годах, прошли проверки уполномоченных органов, нарушений не выявлено. Открытый конкурс 2026 года также был проведен в соответствии с требованиями законодательства. Требования конкурсной документации были едиными для всех потенциальных поставщиков, при этом замечаний и запросов на разъяснение в ходе конкурса не поступало,- заявили в ВУЗе.

Также в учебном заведении отметили, что утверждения о якобы оказании услуг без актов выполненных работ не соответствуют действительности. По данным университета, все акты оформлены в электронном формате и размещены на портале государственных закупок. Размещённые на портале списки студентов подтверждают объём фактически оказанных услуг.

Заявления о наличии «заранее согласованной схемы» не подтверждены доказательствами или решениями уполномоченных органов. На сегодняшний день отсутствуют вступившие в законную силу решения суда либо государственных органов, подтверждающие нарушение университетом или ТОО «InterRes Central Asia» законодательства о персональных данных и их защите, - заключили в пресс-службе.

Отмечается, что для урегулирования ситуации 29 мая родители были приглашены на встречу. В ходе диалога представители университета предоставили необходимые разъяснения и ответили на вопросы родителей.

Университет также заявил о готовности к сотрудничеству с государственными органами и предоставлению всех необходимых документов и разъяснений в рамках действующего законодательства.

В учебном заведении призвали руководствоваться исключительно официальной информацией и не делать преждевременных выводов на основании публикаций в социальных сетях.

Напомним, ранее в Актау в Yessenov University произошёл скандальный инцидент. Родители студентов первого курса обратились с заявлением к Президенту Республики Казахстан, акиму Мангистауской области и министру науки и высшего образования Республики Казахстан.