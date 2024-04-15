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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 1317

Студентка Yessenov University заявила о домогательствах со стороны преподавателей и коррупции

Студентка Каспийского университета технологий и инжиниринга Актау (Yessenov University) заявила о коррупции, домогательствах и беспределе со стороны администрации учреждения. Об этом сообщается в Тelegram-канале Egov.Press. В пресс-службе Yessenov University прокомментировали анонимное обращение студентки.

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В Тelegram-канале Egov.Press опубликовали видео с анонимным обращением студентки Yessenov University.






- Я являюсь студенткой Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова. Данная проблема, которую я хочу осветить, сейчас является очень актуальной темой среди студентов данного университета. Одной из проблем является то, что студентов, поступивших со второго семестра, заманивают обманным путем. То есть, им обещают, что во время перевода в университет они будут платить всего лишь половину суммы - 300 тысяч тенге. И у них не будет задолженности. Но, по окончании учебного года оказывается, у них появляются те самые задолженности, которых обещали, что не будет. И им приходится закрывать задолженности в течение месяца. И поэтому в нашем университете очень много студентов, которые не знают, что будут такие задолженности. В основном, такие студенты являются гражданами других стран, - сказала девушка.

Также студентка в своем обращении рассказала, что некоторые дисциплины добавляются в середине семестра. И студентам приходится за одну неделю отрабатывать все пройденные темы.

- Этот случай происходит не первый раз. Также следующей проблемой являются отношения преподавателей со студентами. Некоторые аудитории находятся именно в подвале, где нет вентиляции, там практически нечем дышать. Недостаточно даётся времени для объяснения темы во время лекции, - говорит студентка.

Студентка Yessenov university также заявила о домогательствах со стороны преподавателей.

- Жестокое обращение к студентам со стороны преподавателей по физической культуре. В особенности, преподаватели мужского пола пренебрегают своими обязанностями и заставляют студенток делать непристойные движения. В это время они деликатно касаются девушек руками в неподобающих местах. Также некоторые из них просят взятки у студентов. И, в то же самое время преподаватели физической культуры угрожают нам тем, что они могут стать причиной нашего отчисления, если мы не пойдем на уступки, - рассказала девушка в своем обращении.

Также актуальной темой, по словам студентки, является то, что руководители факультетов не интересуются проблемами студентов.

- В случае обращения к ним, они угрожают тем, что они «завалят» дипломную работу на четвертом курсе. Также они перекидывают всю вину на студентов. Эти проблемы являются самыми актуальными, и поэтому я прошу сделать проверку в университете. И провести анонимный опрос среди студентов, - подытожила студентка.

В пресс-службе Yessenov University прокомментировали анонимное обращение студентки.

- К нам с такой жалобой студентка не обращалась. Сейчас мы даже не знаем, с какого она факультатива и является ли вообще студенткой нашего вуза. Но, внутреннее расследование уже начато. Будет проводится анкетирование среди студентов, - сообщили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе вуза отметили, что в университете открытая система обращений, и есть много путей для подачи анонимной жалобы.

- У нас в университете есть антикоррупционная служба, студенческий парламент, социальные сети, блог ректора, кураторы. Студент может анонимно обратиться с жалобой и озвучить свою проблему. В нашем университете мы стремимся к прозрачности, справедливости и безопасности для каждого студента. Если у студента возникла проблема или он столкнулся с нарушением, он всегда может обратиться анонимно, чтобы озвучить свою проблему, - отметили в университете.



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Комментарии ( 2 )

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Sara19k (Посетители) Сегодня, 16:55
rofl rofl проснулись называется. Всегда так было,будет и есть!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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  • Sara19k
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:12
Когда я училась на втором курсе, я пошла писать на академически, так как у моих родителей не было денег, забыла как зовут этого сотрудника, женщина была лет 45-50 лет, это был 2006-2007 г, она на меня посмотрела и сказала, что я не похожа на бедную, вон как разоделась, а денег нет? В 14 мкр здание университета. К чему я это пишу, что отношение к студентам там реально ужасные и давно, поэтому я бросила учебу, потому что никто тебя не слышит и не слушает, в положение в твое не пытаются даже войти.
 
 

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