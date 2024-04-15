Студентка Yessenov University заявила о домогательствах со стороны преподавателей и коррупции

- Я являюсь студенткой Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова. Данная проблема, которую я хочу осветить, сейчас является очень актуальной темой среди студентов данного университета. Одной из проблем является то, что студентов, поступивших со второго семестра, заманивают обманным путем. То есть, им обещают, что во время перевода в университет они будут платить всего лишь половину суммы - 300 тысяч тенге. И у них не будет задолженности. Но, по окончании учебного года оказывается, у них появляются те самые задолженности, которых обещали, что не будет. И им приходится закрывать задолженности в течение месяца. И поэтому в нашем университете очень много студентов, которые не знают, что будут такие задолженности. В основном, такие студенты являются гражданами других стран, - сказала девушка.



- Этот случай происходит не первый раз. Также следующей проблемой являются отношения преподавателей со студентами. Некоторые аудитории находятся именно в подвале, где нет вентиляции, там практически нечем дышать. Недостаточно даётся времени для объяснения темы во время лекции, - говорит студентка.



- Жестокое обращение к студентам со стороны преподавателей по физической культуре. В особенности, преподаватели мужского пола пренебрегают своими обязанностями и заставляют студенток делать непристойные движения. В это время они деликатно касаются девушек руками в неподобающих местах. Также некоторые из них просят взятки у студентов. И, в то же самое время преподаватели физической культуры угрожают нам тем, что они могут стать причиной нашего отчисления, если мы не пойдем на уступки, - рассказала девушка в своем обращении.



- В случае обращения к ним, они угрожают тем, что они «завалят» дипломную работу на четвертом курсе. Также они перекидывают всю вину на студентов. Эти проблемы являются самыми актуальными, и поэтому я прошу сделать проверку в университете. И провести анонимный опрос среди студентов, - подытожила студентка.



- К нам с такой жалобой студентка не обращалась. Сейчас мы даже не знаем, с какого она факультатива и является ли вообще студенткой нашего вуза. Но, внутреннее расследование уже начато. Будет проводится анкетирование среди студентов, - сообщили в пресс-службе вуза.



- У нас в университете есть антикоррупционная служба, студенческий парламент, социальные сети, блог ректора, кураторы. Студент может анонимно обратиться с жалобой и озвучить свою проблему. В нашем университете мы стремимся к прозрачности, справедливости и безопасности для каждого студента. Если у студента возникла проблема или он столкнулся с нарушением, он всегда может обратиться анонимно, чтобы озвучить свою проблему, - отметили в университете.

