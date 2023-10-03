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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 27

Скандал в Yessenov University: более 100 человек попались на крючок мошенников в Актау

В Актау в Yessenov University разразился скандал. Более 100 человек отдали мошенникам деньги, которые обещали их детям грант в актауском вузе.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz прислали видео конфликта родителей детей с руководством Yessenov University.



По утверждениям граждан, на данный момент пострадали 120 человек, которые, по их словам, уплатили деньги, предположительно, сотрудникам университета, чтобы получить желаемое бюджетное место. Пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имён нет в списке учащихся.

В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. По их утверждениям, две женщины, выдающие себя за сотрудниц университета, предложили помощь в поступлении на грант за деньги. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к университету. Проведено внутреннее расследование, и с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию по данному случаю.

- На данный момент полиция задержала предполагаемых мошенниц. Ведётся уголовное расследование, - рассказали в пресс-службе вуза.



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