Скандал в Yessenov University: более 100 человек попались на крючок мошенников в Актау

- На данный момент полиция задержала предполагаемых мошенниц. Ведётся уголовное расследование, - рассказали в пресс-службе вуза.

В редакцию Lada.kz прислали видео конфликта родителей детей с руководством Yessenov University.По утверждениям граждан, на данный момент пострадали 120 человек, которые, по их словам, уплатили деньги, предположительно, сотрудникам университета, чтобы получить желаемое бюджетное место. Пришедшие в сентябре на занятия дети обнаружили, что их имён нет в списке учащихся.В пресс-службе Yessenov University подтвердили, что родители детей обратились в университет для разъяснений. По их утверждениям, две женщины, выдающие себя за сотрудниц университета, предложили помощь в поступлении на грант за деньги. Установлено, что эти женщины не имеют никакого отношения к университету. Проведено внутреннее расследование, и с каждым родителем проведена разъяснительная работа. Университет также подал заявление в полицию по данному случаю.