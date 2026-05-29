Скандал разгорелся в университете Есенова в Актау

В Актау в университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Yessenov University) произошёл скандальный инцидент. Родители студентов первого курса обратились с заявлением к Президенту Республики Казахстан, акиму Мангистауской области и Министру науки и высшего образования Республики Казахстан.Обращение родителей в редакцию Lada.kz предоставила общественница Бибигуль Рамазанова.

В обращении родителей студентов говорится, что согласно правилам, утверждённым руководством университета на 2025–2026 учебный год, кафедра английского языка в начале года установила для студентов обязательные условия. В частности, учащиеся должны были изучать английский язык через онлайн-платформу NEO, получить по три сертификата в каждом семестре, а также параллельно проходить традиционное обучение в университете.

Кроме того, студентам было заявлено, что при наличии шести сертификатов за учебный год они будут освобождены от итогового экзамена и получат автоматическую оценку.

Однако, как отмечается в обращении, в конце учебного года студентов всё же обязали сдавать экзамен.

Тогда возникает вопрос: зачем студенты месяцами тратили силы и время на работу в онлайн-платформе? Почему руководство университета обязало почти 2000 студентов обучаться через данную платформу? По словам студентов, реальных знаний эта платформа не дала, программа оказалась неинтересной и неэффективной. Студенты IT-специальностей считают, что данная программа создана с помощью искусственного интеллекта и представляет собой простую и низкокачественную систему, - говорится в сообщении.

Родителям студентов также удалось установить, что организацией, внедрившей платформу NEO, является ТОО «InterRes Central Asia / ИнтерРес Средняя Азия».

Согласно данным портала государственных закупок, в 2022 году данной организации было выделено 3 млн тенге способом из одного источника, в 2023 году — 15 428 800 тенге также способом из одного источника. 18 февраля 2026 года компания выиграла тендер на сумму 48 762 000 тенге, являясь единственным участником конкурса. По нашему мнению, техническая спецификация была составлена таким образом, чтобы обеспечить победу именно этой компании. В частности, в требованиях указывалось, что программа должна быть апробирована не менее чем на 500 студентах, что существенно ограничивало участие других потенциальных поставщиков. Кроме того, технической документацией было предусмотрено обязательное обучение 1500 студентов. В связи с этим на студентов оказывалось давление с целью ускоренного выполнения заданий. В технической документации указано, что сертификаты, полученные через платформу NEO, учитываются при выставлении рубежных оценок. Таким образом, сертификаты напрямую влияли на академическую успеваемость студентов, — заявляют родители.

Родители первокурсников усматривают в данной ситуации признаки коррупции.

Мы считаем, что ТОО «InterRes Central Asia» и НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» нарушили Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V. На портале государственных закупок в открытом доступе были размещены ZIP-файлы, содержащие персональные данные 1923, 1916 и 1882 студентов, включая ФИО, ИИН, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. В условиях роста интернет-мошенничества распространение персональных данных студентов является нарушением закона и грубым нарушением их прав, — отмечают они.

Они также сообщили, что встречались с руководством университета и изложили позицию студентов, однако вопрос до настоящего времени не решён.

Из-за программы NEO наши дети испытали психологическое и эмоциональное напряжение. У некоторых студентов появились проблемы со здоровьем, отдельные учащиеся заболели. Кроме того, стало известно, что руководитель антикоррупционной комплаенс-службы университета вызывал студентов первого курса по отдельности и оказывал на них моральное и психологическое давление, — отмечается в обращении.

В обращении родители студентов выдвигают следующие требования:

Выставить студентам 1 курса обещанные оценки на основании сертификатов, полученных через программу NEO. Мы, родители, выступаем против проведения Placement Test для 1320 студентов. 30 мая наши дети не будут участвовать в тестировании, так как уже испытали серьёзный стресс.

Перевести на следующий курс 248 студентов, попавших в «красную зону», с результатом 70 баллов. Из-за неэффективности программы студенты не должны оставаться на повторный курс обучения.

Не отчислять 14 студентов, которые подверглись давлению по подозрению в использовании ботов или помощи другим студентам. Этим студентам должна быть предоставлена возможность продолжить обучение, а их права должны быть защищены.

Привлечь к ответственности руководителя ТОО «InterRes Central Asia» за распространение персональных данных студентов и использование в отношении студентов выражения «мошенник».

Обязать руководителя комплаенс-службы университета принести извинения студентам 1 курса за моральное, психологическое и эмоциональное давление и освободить его от занимаемой должности.

Исправить ошибки в приказах и информации, размещённой на сайте университета, обеспечить прозрачность сведений об оплате обучения и других важных данных, а также провести независимый аудит университета.

Освободить от должности ректора университета и других ответственных руководителей и провести полную проверку деятельности университета.

Редакция ожидает официального ответа от университета относительно всей ситуации.