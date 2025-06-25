В Актау открыт современный стадион при Yessenov University

В Актау открылся современный стадион на 1500 зрителей при Yessenov University. Аким области Нурдаулет Килыбай посетил спортивный комплекс, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Спортивная площадка площадью 7000 квадратных метров предназначена для занятий студентов, проведения соревнований и развития массового спорта. В ходе визита аким области совместно с представителями Федерации футбола Казахстана ознакомился с условиями, созданными для подготовки спортсменов.

Ректор университета Берик Ахметов выступил с инициативой использовать стадион для тренировок и официальных матчей футбольного клуба «Каспий». Предложение было поддержано главой региона, который поручил руководителю областного управления физической культуры и спорта Максату Мукашу проработать вопрос совместно с профильными специалистами.

Нурдаулет Килыбай отметил, что запуск подобных объектов способствует вовлечению молодежи в спорт и формированию здорового образа жизни в регионе.