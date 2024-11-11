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11.11.2024, 11:52

Как будут выглядеть парк и амфитеатр в Yessenov University в Актау - эскизы

Культура 0 1 563 Алия Шарипова

В пресс-службе Yessenov University предоставили корреспонденту Lada.kz эскизы того, каким будет конечный результат реализации новых проектов на территории ВУЗа.

Эскизы: пресс-служба Yessenov University
Эскизы: пресс-служба Yessenov University

На территории Yessenov University в 32 микрорайоне ведется строительство четырех объектов. Один из них - парк с амфитеатром в виде горы Шеркала и кафе, которые будут доступны не только студентам, но и населению. В пресс-службе вуза показали, как проект будет выглядеть по его завершении.

 

 

Объект предусматривает строительство мест отдыха, арки и фонтана, оформленных в современном стиле.

Напомним, помимо указанных объектов, в скором времени ожидается завершение возведения технопарка, футбольного стадиона на 1500 мест, учебного корпуса для Морской академии и военной кафедры. Работы реализуют за счет собственных средств вуза. Подрядчик определен в рамках конкурса государственных закупок.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
БО
БО
Да да . Очень умиляет всегда количество зелени на картинках.
11.11.2024, 09:45
Argallo
Argallo
Никогда они так выглядеть не будут. Земля и климат для газона крайне плохие, березы впринципе не выживут. Будет обычная желтая земля с редкими туями в лучшем случае и все. Маркетологи такие маркетологи, везде обманывают.
11.11.2024, 07:54
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