Как будут выглядеть парк и амфитеатр в Yessenov University в Актау - эскизы

В пресс-службе Yessenov University предоставили корреспонденту Lada.kz эскизы того, каким будет конечный результат реализации новых проектов на территории ВУЗа.

Эскизы: пресс-служба Yessenov University

На территории Yessenov University в 32 микрорайоне ведется строительство четырех объектов. Один из них - парк с амфитеатром в виде горы Шеркала и кафе, которые будут доступны не только студентам, но и населению. В пресс-службе вуза показали, как проект будет выглядеть по его завершении.

Объект предусматривает строительство мест отдыха, арки и фонтана, оформленных в современном стиле.

Напомним, помимо указанных объектов, в скором времени ожидается завершение возведения технопарка, футбольного стадиона на 1500 мест, учебного корпуса для Морской академии и военной кафедры. Работы реализуют за счет собственных средств вуза. Подрядчик определен в рамках конкурса государственных закупок.