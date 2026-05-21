Мангистауские школьники стали призёрами республиканской олимпиады «Geo Star»

Школьники Мангистауской области заняли призовые места на национальной олимпиаде по географии «Geo Star» среди учащихся 7–8 классов, прошедшей в Астане, передаёт Lada.kz .

Фото участников олимпиады

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, Мангистау на олимпиаде представляли четыре ученика. Двоим из них удалось занять призовой пьедестал, еще один был награждён грамотой.

Так, II место занял ученик 8 класса школы-лицея №7 имени Н. Марабаева города Актау Кирилл Бондарь. III место получил ученик 7 класса общеобразовательной школы имени М. Бегенова Бейнеуского района Гибрат Абдикарим.

Грамотой награждён ученик 7 класса лицея «Білім-инновация» города Актау Жеткизген Сартай.