Школьники из Мангистау стали призерами на конкурсе искусств в Париже

Юные таланты из Мангистауской области достойно представили Казахстан на 36-м Международном конкурсе искусств «Etoile’s de Paris» («Звезда Парижа»), прошедшем во Франции, передаёт Lada.kz .

По информации пресс-службы областного управления образования, в престижном многожанровом конкурсе приняли участие молодые исполнители из Чехии, Армении, Болгарии, Греции, Украины, Франции и Казахстана.

В номинации «Игра на музыкальных инструментах» высоких результатов добились учащиеся кружка домбры гимназии «IQ Intellectual School» города Актау:

ансамбль «IQ домбрашылар ансамблі» - I место;

Асылхан Зиятов - I место (сольное исполнение);

Аяулым Копберген - I место (сольное исполнение);

Адиль Алмас - I место (сольное исполнение).

Руководитель коллектива Гульмира Рахова вносит значительный вклад в популяризацию искусства кюя. Ее воспитанники успешно выступают на международной сцене, прославляя национальную культуру и представляя Казахстан на высоком уровне.