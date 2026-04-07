Школьники из Мангистау стали призерами республиканской олимпиады

Как рассказали в департаменте областного управления образования, интеллектуальное соревнование по казахскому языку и литературе, истории Казахстана и казахскому языку в русских школах проходило в Таразе. Мангистаускую область представляли 14 учащихся, из которых половина стали призёрами.

Обладатели II места:

Нуршаттык Жаксыгельдиева — ученица 11 класса средней школы имени Куйкен, Бейнеуский район (казахский язык и литература);

Мурат Береке — ученик 11 класса средней школы имени Ы. Алтынсарина, Бейнеуский район (история Казахстана);

Мейрамбек Актилевов — ученик 10 класса средней школы №10, Мунайлинский район (история Казахстана).

Обладатели III места: