Школьники из Мангистау стали призерами республиканской олимпиады

Как рассказали в департаменте областного управления образования, интеллектуальное соревнование по казахскому языку и литературе, истории Казахстана и казахскому языку в русских школах проходило в Таразе. Мангистаускую область представляли 14 учащихся, из которых половина стали призёрами.
Обладатели II места:
- Нуршаттык Жаксыгельдиева — ученица 11 класса средней школы имени Куйкен, Бейнеуский район (казахский язык и литература);
- Мурат Береке — ученик 11 класса средней школы имени Ы. Алтынсарина, Бейнеуский район (история Казахстана);
- Мейрамбек Актилевов — ученик 10 класса средней школы №10, Мунайлинский район (история Казахстана).
Обладатели III места:
- Айзере Абат — ученица 10 класса средней школы №5, Каракиянский район (казахский язык и литература);
- Азима Абди — ученица 11 класса школы-лицея Акшукур, Тупкараганский район (казахский язык и литература);
- Сымбат Есжан — ученица 10 класса средней школы имени Ш. Муналулы, Мунайлинский район (казахский язык и литература);
- Досымжан Нурберген — ученик 10 класса средней школы имени А. Утепбергенова, Мангистауский район (история Казахстана).
